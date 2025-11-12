ماسكەۋلىك ستۋدەنت كريستينا يۋدينا الماتىنى كورىپ، قازاق تىلىنە قىزىعۋشىلىق تانىتقان
استانا. KAZINFORM - ماسكەۋدە تۋىپ-وسكەن كريستينا يۋدينا سوڭعى ەكى جىلدا قازاق ءتىلىن ۇيرەنىپ ءجۇر.
قازاق مادەنيەتىنە دەگەن قىزىعۋشىلىعى كۇتپەگەن جەردەن - الماتىدان ءبىتىرۋ كەشىنە ارنالعان كويلەك ىزدەۋ كەزىندە جانە قايرات نۇرتاستىڭ اندەرىن تىڭداعاننان كەيىن ويانعان.
- ماعان قازاق ەستراداسىنىڭ ءانشىسى قايرات نۇرتاس وتە قاتتى ۇنايدى. ونىڭ سۇحباتتارىن ءجيى كورەمىن. ءوزى كوڭىلدى، اقجارقىن، اشىق ادام ەكەن. اندەرىنىڭ دە ىرعاعى مەن ءسوزى بىردەن باۋراپ الادى، - دەيدى كريستينا «PRESIDENT» جوباسىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ءادىل بالتابايەۆقا بەرگەن سۇحباتىندا.
ول قازاق تىلىنە قالاي قىزىعا باستاعانىن دا ەسىنە الادى.
- توعىزىنشى سىنىپتا وقىپ جۇرگەنىمدە ءبىتىرۋ كەشىنە كويلەك ىزدەپ، Instagram جەلىسىن اقتارا باستادىم. كورگەن ادەمى كويلەكتەرىمنىڭ كوبىسى قازاقستاندا، الماتىدا ساتىلاتىنىن بايقادىم. سول كەزدە «قانداي ادەمى ەل، مادەنيەتى دە ەرەكشە شىعار» دەپ ويلادىم. سودان كەيىن قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋگە، ەلدىڭ مادەنيەتىن جاقىنىراق تانۋعا قىزىعۋشىلىعىم ارتتى. ماعان قازاقستان قاتتى ۇنايدى، تابيعاتى دا، ادامدارى دا، ءتىلى دە ادەمى، - دەيدى ول.
قازىر كريستينا - ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ ستۋدەنتى. قازاق ءتىلىن جۇيەلى تۇردە مەڭگەرىپ، قازاق مۋزىكاسى مەن ادەبيەتىن قىزىعا وقىپ ءجۇر. ول الداعى ۋاقىتتا قازاقستانعا تاعى كەلىپ، تىلدىك ورتادا تاجىريبەسىن جەتىلدىرۋدى جوسپارلاپ ءجۇر.
ايتا كەتەيىك، كەشە پرەزيدەنت ماسكەۋدەگى حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ ستۋدەنتتەرىمەن اڭگىمەلەستى.