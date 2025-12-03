ماسكەۋدە پۋتين مەن ۋيتكوففتىڭ بەس ساعاتقا سوزىلعان كەزدەسۋى ءوتتى
ماسكەۋ. KAZINFORM - كرەملدە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف اراسىندا بەس ساعاتقا سوزىلعان كەزدەسۋ ءوتتى. كەلىسسوزدەر ۋكرايناداعى جاعدايدى رەتتەۋگە ارنالدى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى.
رەسەي تاراپىنان كەلىسسوزدەرگە پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ جانە رەسەي تىكەلەي ينۆەستيتسيالار قورىنىڭ (ر ت ي ق) باسشىسى، ينۆەستيتسيالىق-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ارنايى وكىل كيريلل دميتريەۆ قاتىستى.
ا ق ش تاراپىنان پرەزيدەنتتىڭ كۇيەۋ بالاسى، كاسىپكەر، ينۆەستور، Affinity Partners كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى دجارەد كۋشنەر بولدى.
كرەملدىڭ سايتىندا 19:45-تە ۆ. پۋتيننىڭ س. ۋيتكوففتى قابىلداعانى تۋرالى اقپارات جاريالاندى.
كەلىسسوزدەر ءتۇن ورتاسىنان اۋعاندا اياقتالدى، شامامەن تۇنگى 1.00 دەن وتكەندە تەلەگرام-ارنالار ۋيتكوففتىڭ كەزدەسۋدەن كەيىن ماسكەۋدەگى ا ق ش ەلشىلىگىنە كەلگەنىن حابارلاعان ۆيدەونى تاراتتى.
كەلىسسوزدەر اياقتالعان سوڭ ك. دميتريەۆ ولاردى ناتيجەلى دەپ باعالادى.
رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋ. ۋشاكوۆ كەزدەسۋدى پايدالى، كونسترۋكتيۆتى جانە مازمۇندى ءوتتى دەپ اتاپ، سونداي-اق رەسەي مەن ا ق ش- تىڭ ەكونوميكالىق ءوزارا ءىس-قيمىل پەرسپەكتيۆالارى دا تالقىلانعانىن جەتكىزدى.
- ر ف پرەزيدەنتى ۆ. پۋتين مەن ستيۆەن ۋيتكوفف ۋكراينا بويىنشا ۇزاق مەرزىمدى بەيبىت رەتتەۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى. ەڭ باستىسى - تاراپتار ۋكرايناداعى ۇزاق مەرزىمدى بەيبىت رەتتەۋگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەندەرىن ءبىلدىردى، - دەدى ۋشاكوۆ كەزدەسۋدەن كەيىن جۋرناليستەرگە.
ول سونداي-اق كەزدەسۋدە ۆ. پۋتين ا ق ش- تىڭ ۋكراينا جونىندەگى جوسپارىنىڭ كەيبىر تۇستارىنا رەسەي كەلىسە الاتىنىن، ال كەيبىر ماسەلەلەر ماسكەۋدىڭ سىنىنا سەبەپ بولىپ وتىرعانىن جەتكىزدى. ۋشاكوۆتىڭ ايتۋىنشا، ۋكراينا داعدارىسىن رەتتەۋگە قاتىستى امەريكالىق ءبىرقاتار ۇسىنىستى تالقىلاۋعا بولادى. ازىرگە كەلىسىلگەن نۇسقا جوق، ءبىراق ا ق ش تاراپىنان ۇسىنىلعان كەيبىر يدەيالار «ءبىرشاما قولايلى» كورىنەدى جانە ولاردى تالقىلاۋعا بولادى.
كەزدەسۋ باستالماي تۇرىپ، اقپارات كەڭىستىگىندە س. ۋيتكوفف، ك. دميتريەۆ جانە د ج. كۋشنەردىڭ قىزىل الاڭدا سەرۋەندەپ جۇرگەن ۆيدەوسى تارادى.
وسىلايشا س. ۋيتكوفف بيىلدىققا ماسكەۋگە التىنشى مارتە كەلىپ وتىر. وسى جولعى كەزدەسۋدە ول رەسەي باسشىسىنا ا ق ش- تىڭ ۋكراينا بويىنشا بەيبىت ۇسىنىستارىن تانىستىرادى دەپ كۇتىلگەن.
سول كۇنى ءۇندىستان ب ا ق- تارىنا ارنالعان بريفينگتە رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى د. پەسكوۆ بۇل كەزدەسۋدىڭ ۋكراينا قاقتىعىسىن بەيبىت جولمەن شەشۋگە ماڭىزدى قادام بولاتىنىن ايتتى.
ك. دميتريەۆ X الەۋمەتتىك جەلىسىندە بۇگىن ۋكراينا بويىنشا بەيبىت كەلىسسوزدەر ءۇشىن ماڭىزدى كۇن ەكەنىن، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازاداعى بەيبىت كەلىسىمىن دايىنداعان كوماندا ماسكەۋگە كەلىپ، ترامپتىڭ ۋكراينا جونىندەگى بەيبىت جوسپارىن ىلگەرىلەتۋگە نيەتتى ەكەنىن جازدى.
ءبىرقاتار باق ترامپتىڭ ۇكىمەت وتىرىسى بارىسىندا وزىنەن «ماسكەۋدەگى ۋكراينا كەلىسسوزدەرىنەن سەرپىلىس كۇتۋ كەرەك پە؟» دەپ سۇراعاندا، ول بۇل جونىندە ناقتى ايتا المايتىنىن، ءبىراق باستى ماقساتى - اي سايىن مىڭداعان ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ ەكەنىن ايتقانىن حابارلادى.
ەسكە سالا كەتسەك، پۋتيننىڭ ۋيتكوففپەن كەزدەسۋى 2-جەلتوقسانعا جوسپارلانعان ەدى.
ال بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففتىڭ ماسكەۋگە كەلگەنىن جازدىق. ونى كرەملدە پرەزيدەنت پۋتين قابىلدادى.