ماسكەۋدە «قازاقستان- رەسەي دوستىعى سكۆەرى» اشىلادى
استانا. KAZINFORM - ماسكەۋدە «قازاقستان- رەسەي دوستىعى سكۆەرى» اشىلادى. بۇل جايىندا «روسسيسكايا گازەتا» باسىلىمىندا جارىق كورگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «ماڭگىلىك دوستىق - حالىقتارىمىزعا جول سىلتەر تەمىرقازىق» دەگەن تاقىرىپپەن بەرىلگەن اۆتورلىق ماقالاسىندا ايتىلعان.
- حالىقتارىمىزدى جاندى جىپتەي بايلانىستىراتىن كوپقىرلى گۋمانيتارلىق بايلانىستار دا ەرەكشە نازار اۋدارۋعا لايىقتى. بيىل استانادا «قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ماڭگى دوستىق اللەياسىنىڭ» سالتاناتتى تۇردە اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى مىعىم ءارى دوستىق بايلانىستىڭ نىشانىنا اينالدى. ال جاقىن ۋاقىتتا ماسكەۋدە «قازاقستان- رەسەي دوستىعى سكۆەرى» اشىلماق، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مۋزەيلەر، كىتاپحانالار، تەاترلار، كوركەم گالەرەيالار مەن كينەماتوگرافيستەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق نىعايىپ كەلەدى. جاستار، عىلىم جانە سپورت باعىتتارىندا ءبىرقاتار بىرلەسكەن فورۋم مەن ءىس-شارالار وتكىزۋ جوسپارلانعان. عىلىم-ءبىلىم سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلعا دا ايرىقشا ءمان بەرىلەدى. جوعارى تەحنولوگيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بىلىكتى ماماندارسىز مۇمكىن ەمەس. ويتكەنى ءبىلىم جاساندى ينتەللەكت پەن جاپپاي سيفرلاندىرۋ داۋىرىندە بولاشاقتىڭ ينتەللەكتۋالدى ىرگەتاسىن قالىپتاستىرادى.
- قازاقستاندا رەسەيدىڭ توعىز جەتەكشى جوعارى وقۋ ورنىنىڭ فيليالى تابىستى جۇمىس ىستەپ تۇر. سوڭعى جىلدارى ءبىلىم سالاسىنداعى سەرىكتەستىك جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلدى: استانادا ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ فيليالى اشىلدى، ال ومبى قالاسىندا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى جۇمىسىن باستادى. بۇل - رەسەي اۋماعىنداعى شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورنىنىڭ العاشقى وكىلدىگى. بۇل تەك كادر دايارلاۋ مەن اكادەميالىق بايلانىستى نىعايتۋ عانا ەمەس - بۇل ناقتى سەنىمگە جانە شىنايى ستراتەگيالىق جاقىنداسۋعا نەگىزدەلگەن بەرىك كوپىر. بۇعان قوسا، الماتى قالاسىندا رەسەيدىڭ ايگىلى «سيريۋس» مەكتەبىنىڭ فيليالىن سالۋ تۋرالى ماڭىزدى شەشىم قابىلداندى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 11-12-قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى.