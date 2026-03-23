ماسكەۋدە ناۋرىز مەيرامى تويلاندى
ماسكەۋ. KAZINFORM - ح ش ج ك- ءنىڭ «قازاقستان» پاۆيلونىندا قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىلىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ناۋرىز مەيرامىنا وراي مەرەكەلىك ءىس-شارا ءوتتى. بۇل تۋرالى ەلشىلىكتىڭ رەسمي سايتىندا حابارلاندى.
ءىس-شارا قوناقتارى ماسكەۋدە جانە قوسىمشا قازاقستاندا اككرەديتتەلگەن شەت مەملەكەتتەردىڭ ەلشىلەرى، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ قىزمەتكەرلەرى، رەسەي وڭىرلەرىنەن كەلگەن وتانداستار، استانالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قازاقستاندىق ستۋدەنتتەرى بولدى.
قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىسى داۋرەن ابايەۆ ءوزىنىڭ قۇتتىقتاۋ سوزىندە ناۋرىزدىڭ جاڭارۋ سيمۆولى ەكەنىن ايتىپ ءوتتى جانە بيىلعى جىلى ەلىمىز مەرەكەنى ساياسي جانە مەملەكەتتىك- قۇقىقتىق جاڭارۋدىڭ بەلگىسى بولعان جاڭا كونستيتۋتسيامەن اتاپ وتىلەتىنىن ەسكەرتە كەتتى.
- عاسىرلار وتە كەلە ءبىزدىڭ الەۋمەتتىك- تۇرمىستىق جانە وركەنيەتتىك ءومىر سالتىمىز تۇبەگەيلى وزگەرسە دە، بۇل مەرەكەنىڭ ماعىناسى ءالى دە وزەكتى بولىپ قالا بەرەدى، ءتىپتى ودان دا قۇدىرەتتى جانە جان-جاقتى بولا تۇسپەك، - دەپ اتاپ ءوتتى ەلشى.
سونداي-اق ول بارلىعىنا اماندىق، زور دەنساۋلىق، سارقىلماس قۋات تىلەدى.
قوناقتاردىڭ كوپشىلىگى رەسەيدىڭ قازاق قوعامدىق بىرلەستىكتەرىنىڭ وكىلدەرى. ولار وزدەرىنىڭ جىلى لەبىزدەرىن ءبىلدىردى.
ماسكەۋدەگى قازاق ۇلتتىق-مادەني اۆتونومياسىنىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى گۇلشات اليموۆا ءوز سوزىندە ماسكەۋدە تۇرعانىمەن، ۇلتتىق داستۇرلەردى قۇرمەتتەيتىنىن، ساقتايتىنىن جانە جاس ۇرپاققا جەتكىزەتىنىن اتاپ ءوتتى:
- بۇل ءبىزدىڭ وتانىمىز، ءبىز ءوزىمىزدىڭ شىعۋ تەگىمىزدى ۇمىتپاۋىمىز كەرەك، - دەدى ول.
«جولداستىق» قازاق مادەنيەتى وڭىرلىك قوعامدىق ۇيىمى (استراحان وبلىسى) ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءاليا عۇماروۆا وڭىردە ناۋرىز مەيرامىنىڭ ءداستۇرلى تۇردە كەڭىنەن اتالىپ وتەتىنىن جانە ول بيىل 18-ساۋىردە مەرەكەلەنەتىنىن ەسكە سالدى. سونداي-اق ول قازاقستاندىقتاردى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىمەن قۇتتىقتاپ، دەنساۋلىق، بەيبىتشىلىك جانە وركەندەۋ تىلەدى.
مەرەكەدە كوكتەمنىڭ باستى تاعامى ناۋرىز كوجە جانە قازاق اسحاناسىنىڭ ءداستۇرلى تاعامدارى ۇسىنىلدى. ءىس-شارا قوناقتارى زاماناۋي قازاق ونەرىنىڭ بۇكىل ادەمىلىگى مەن بايلىعىن كورسەتكەن كونتسەرتتىك باعدارلامانى تاماشالاي الدى. ع. قۇرمانعاليەۆ اتىنداعى باتىس قازاقستان اكادەميالىق فيلارمونياسىنىڭ ارتىستەرى ەركىن وتەگەنوۆ پەن ايبار حايىرحانوۆ، سونداي-اق ۆيرتۋوز بايانشى ولجاس نۇرلانوۆ پەن ءانشى الەكساندر فرولوۆ وزدەرىنىڭ شىعارماشىلىق شەبەرلىكتەرىن كورسەتتى.
ايتا كەتەيىك، ناۋرىز مەرەكەسى بەلگيانىڭ بريۋگگە قالاسىندا دا تويلاندى.