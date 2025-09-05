11:40, 05 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ماسكەۋدە دارىگەرلەر 103 جاستاعى قارتتىڭ دەنەسىنىڭ ءبىر بولىگىن اۋىستىردى
ماسكەۋدە 103 جاستاعى قارتقا جامباستىڭ بۋىن بولىگىن الماستىرۋ وپەراتسياسى جاسالدى. بۇل تۋرالى قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ دەپارتامەنتى حابارلادى، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
ناۋقاستىڭ جامباسى سىنىپ، سۇيەگى زاقىمدانعان. وپەراتسيادان كەيىن ول تىرەك-قيمىل فۋنكتسياسىن قايتا قالپىنا كەلتىردى. كەلەسى كۇنى ايەل وزدىگىنەن قوزعالا باستادى، ال بىرنەشە ايدان كەيىن، دارىگەرلەردىڭ بولجامى بويىنشا، ول تولىقتاي ءوزى جۇرە الاتىن بولادى.
بولنيتساداعى تراۆماتولوگيا جانە ورتوپەديا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ۆااگن پاپوياننىڭ ايتۋىنشا، جاسى ۇلعايعان سايىن سۇيەكتەر جۇقارادى، سىنعىش بولادى جانە سىنۋعا بەيىمدەلەدى. بۇل سۇيەك ءتىنىنىڭ ەسكى بولىگى جويىلىپ، جاڭا سۇيەك تۇزىلۋىنەن اسىپ كەتۋ پروتسەسىمەن بايلانىستى.