ماسكەۋدە ءاليحان بوكەيحانوۆقا بيۋست ورناتىلدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - ماسكەۋدەگى حالىق شارۋاشىلىعى جەتىستىكتەرى كورمەسىندەگى (ح ش ج ك) قازاقستاندىق پاۆيلوندا قازاق حالقىنىڭ كورنەكتى قوعام جانە مەملەكەت قايراتكەرى ءاليحان بوكەيحانوۆتىڭ 160 جىلدىعىنا وراي ونىڭ بيۋستى ورناتىلدى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى.
- بوكەيحانوۆ رەسەي يمپەرياسى مەملەكەتتىك دۋماسىنىڭ جۇمىسىنا قاتىسا وتىرىپ، قازاق پەن باسقا دا بايىرعى حالىقتاردىڭ مۇددەلەرىن قورعادى. ول كوپۇلتتى بىرلىك پەن پروگرەسكە سەندى جانە ونىڭ مۇراسى بۇگىنگى كۇندە ەلدەرىمىز اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك قاعيداتتارىندا كورىنىس تاۋىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتىپ قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىسى داۋرەن ابايەۆ.
ەلشى بيۋستتى ورناتۋدىڭ باستاماشىسى قازاقستاندىق كاسىپكەر جانبولات نادىروۆقا جانە بارلىق وسى يگى ىسكە ۇلەس قوسقاندارعا العىسىن ءبىلدىردى. ول بۇل وقيعانى حالىقتارىمىزدىڭ ورتاق تاريحىنا قوسقان ۇلەسىنە قۇرمەت دەپ اتادى.
- ءاليحان بوكەيحانوۆ ۇرپاق ءۇشىن ءومىرى مەن قىزمەتى ۇلگى بولا الاتىن حالقىمىزدىڭ كورنەكتى وكىلى، مۇنداي ادامدارعا ەسكەرتكىشتەر ورناتۋ قاجەت دەپ سانايمىن. ەندى ماسكەۋگە كەلۋشى قازاقستاندىق قوناقتار ح ش ج ك-عا بارىپ، اتاقتى جەرلەسىمىزگە ءوز قۇرمەتتەرىن بىلدىرە الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى جانبولات نادىروۆ.
ءوز كەزەگىندە ح ش ج ك قازاقستاندىق پاۆيلونىنىڭ باسشىسى تامارا باباكوۆا كاسىپكەردىڭ سوزدەرىن قولداپ، پاۆيلونعا كەلۋشىلەردىڭ كوپ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بوكەيحانوۆتىڭ بيۋستى وتكەن، قازىرگى جانە بولاشاق كەزەڭ اراسىنداعى بايلانىستىڭ سيمۆولىنا اينالادى، - دەدى ول.
ءىس-شارانىڭ قادىرلى قوناعى، ءاليحان بوكەيحانوۆتىڭ نەمەرە ءىنىسى، پروفەسسور نۇرىم بوكەيحانوۆ اتاقتى تۋىسىنىڭ ءومىرى ۇزىلمەگەندە، ونىڭ قازاق حالقى ءۇشىن بەرەرى كوپ بولعانىن وكىنىشپەن اتاپ ءوتتى.
- ونىڭ باستاماسىمەن ابايدىڭ بارلىق ولەڭى جيناقتالدى. ول تۇڭعىش ابايتانۋشى بولدى، كورنەكتى اقىن مەن فيلوسوفتىڭ مۇراسىن حالىققا جەتكىزدى، - دەدى نۇرىم بوكەيحانوۆ.
ايتا كەتەيىك، 1920-1930 -جىلدارى ءاليحان بوكەيحانوۆ ماسكەۋدە تۇرىپ، عىلىمي جانە ادەبي قىزمەتپەن اينالىسقان. 1937 -جىلى ول قۋعىن-سۇرگىنگە ۇشىراپ، اتىلدى، 1989 -جىلى قىلمىس قۇرامىنىڭ جوق بولۋىنا بايلانىستى اقتالدى. ءاليحان بوكەيحانوۆ ماسكەۋدەگى دون قورىمىندا ورتاق قابىردە جەرلەنگەن.
