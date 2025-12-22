ماسكەۋدە ارميا گەنەرالى وتىرعان كولىك جارىلدى
استانا. KAZINFORM - ماسكەۋدە تۇرعىن ءۇي اۋلاسىندا اۆتوكولىك جارىلىپ، رەسەي قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ جەدەل دايارلىق باسقارماسىنىڭ باسشىسى قازا تاپتى.
جەرگىلىكتى ب ا ق مالىمەتىنشە، جارىلىس 22-جەلتوقساندا تاڭەرتەڭ ياسەنيەۆايا كوشەسىندە بولعان. كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، Kia Sorento كولىگى جۇرگىزۋشى ىشىنە وتىرىپ، بىرنەشە مەتر جۇرگەننەن كەيىن جارىلىپ كەتكەن. جارىلىس سالدارىنان كەمىندە جەتى اۆتوكولىككە زاقىم كەلگەن.
رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ تەرگەۋ كوميتەتى اسكەري قىزمەتكەردى ءولتىرۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى. تەرگەۋ نۇسقاسىنا سايكەس، اۆتوكولىكتىڭ استىنا جارىلعىش قۇرىلعى ورناتىلعان، ول قاشىقتان ىسكە قوسىلعان.
«رەسەي قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ جەدەل دايارلىق باسقارماسى باسشىسى، گەنەرال-لەيتەنانت فانيل سارۆاروۆ العان جاراقاتتارىنان قازا تاپتى»، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
تەرگەۋ بارىسىندا قىلمىستىڭ بىرنەشە نۇسقاسى قاراستىرىلىپ جاتىر. سولاردىڭ ءبىرى - قىلمىستى ۋكراينا ارنايى قىزمەتتەرىنىڭ ۇيىمداستىرۋى مۇمكىن دەگەن بولجام.