ماسكەۋ ساحناسىندا قازاق ادەبيەتىنىڭ كلاسسيگى تولەن ابدىكتىڭ شىعارمالارى دارىپتەلدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى مادەنيەت كۇندەرى اياسىندا ۇلكەن وردىنكاداعى كىشى تەاتر ساحناسىندا ق. قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق دراما تەاترىنىڭ «پاراسات مايدانى» سپەكتاكلىنىڭ كورسەتىلىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، قويىلىم قازاق ادەبيەتىنىڭ كلاسسيگى تولەن ابدىكتىڭ «وڭ قول» جانە «پاراسات مايدانى» شىعارمالارىنىڭ نەگىزىندە ۇيىمداستىرىلعان.
- باستى كەيىپكەر - ادامدار اراسىنداعى ادىلەتسىزدىككە توتەپ بەرۋگە جانە قوعامنىڭ قاتال جۇيەسىنە قارسى تۇرۋعا تىرىسادى. شىعارمادا رۋحاني قۇندىلىقتار مەن ماتەريالدىق الەم اراسىنداعى قايشىلىقتار، ادام تابيعاتىنىڭ كۇردەلىلىگى، سونداي-اق، جاقسىلىق پەن جاماندىقتى اجىراتۋ ماسەلەلەرى كورسەتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىسى داۋرەن ابايەۆ اتاپ وتكەندەي، بۇل ماعىناسى تەرەڭ شىعارما ادامنىڭ جان دۇنيەسىن تۇسىنۋگە جانە باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، ءومىردىڭ ءمانى تۋرالى ويلاندىرادى، سوندىقتان ماسكەۋ كورەرمەندەرىنە قىزىقتى بولۋى ءتيىس.
- ءبىز ءۇشىن رەسەيلىكتەردى قازاق ونەرىمەن تانىستىرۋ وتە ماڭىزدى، وسىلايشا ولار ءبىزدىڭ قوعامىمىزدى نە تولعاندىراتىنى تۋرالى تۇسىنىك الا الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ەلشى.
ءوز تاراپىنان ق. قۋانىشبايەۆ اتىنداعى تەاتردىڭ ديرەكتورى ەربول حابىلبەكوۆ تەاتر ۇجىمى ماسكەۋدە وسى تۋىندىنى ۇسىنىپ وتىرعاندارىنا وتە قۋانىشتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل جۇلدىزدى اكتەرلەر قۇرامىمەن ۇزدىك قويىلىم. پرەمەراسى جەلتوقسان ايىندا ءوتتى جانە ۇلكەن قوشەمەتكە يە بولدى. مەنىڭ ويىمشا، سپەكتاكل تىلدىك كەدەرگىگە قاراماستان، رەسەيلىك اۋديتورياعا تۇسىنىكتى بولادى، - دەدى ول.
سپەكتاكلدىڭ قويۋشى-رەجيسسەرى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى گۇلسينا ميرعاليەۆا وسىنداي كۇردەلى پسيحولوگيالىق دراماعا قاراماستان، وعان قويىلىممەن جۇمىس ىستەۋ وڭاي بولعانىن، ويتكەنى ارتىستەر ونىڭ يدەياسىن جاقسى ءتۇسىنىپ، جۇزەگە اسىرا العانىن ايتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، تەاتر رەسەيگە بىرنەشە رەت كەلسە دە، ءار كەزدە ۇلكەن قۋانىشپەن ورالادى.
- ءبىزدىڭ تەاتر مەكتەبىمىز ورتاق، ءبىر-ءبىرىمىزدىڭ شىعارماشىلىعىمىز قىزىقتى، - دەپ جالعاستىردى ول.
جان دۇنيەڭدى تولعاندىراتىن كەرەمەت قويىلىم ماسكەۋدىڭ قاتال جانە تالاپشىل اۋديتورياسى تاراپىنان ۇلكەن قوشەمەتكە يە بولدى. سپەكتاكل اياقتالعاننان كەيىن بۇكىل زال ۇزاق قول شاپالاقتاپ، كوپتەگەن كورەرمەندەر قويىلىمنىڭ ۇمىتىلماس اسەر قالدىرعانىن مويىندادى. اتاپ ايتقاندا، ولار ارتىستەردىڭ شەبەرلىگى مەن پلاستيكاسىن، ستسەنوگرافيانى جانە مۋزىكالىق بەزەندىرۋدى جوعارى باعالادى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، سپەكتاكل ماڭىزدى فيلوسوفيالىق ماسەلەلەر تۋرالى ويلاندىرادى جانە الاڭداتادى. ساحنالاندىرىلعان وقيعا كەز-كەلگەن ۇلتتىڭ كورەرمەنى ءۇشىن تۇسىنىكتى بولدى، بۇل ونىڭ جالپىعا ارنالعان كوركەمدىك تۋىندى ەكەنىنىڭ كۋاسى.
ايتا كەتەيىك، اباي وبلىسىنىڭ تەاترلارى ەكى بىردەي حالىقارالىق بايقاۋدا توپ جاردى.
اۆتور باقىتگۇل اباي قىزى