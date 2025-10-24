ماسكەۋ مەن الماتى اراسىنداعى تىكەلەي تەمىرجول قاتىناسى قالپىنا كەلتىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - ماسكەۋ مەن الماتى اراسىنداعى تىكەلەي تەمىرجول قاتىناسى قايتا ىسكە قوسىلادى، دەپ حابارلايدى «رەسەي تەمىر جولدارى» پورتالى.
- «قازاقستان تەمىر جولى» كومپانياسىمەن كەلىسە وتىرىپ، ءبىز ماسكەۋ مەن الماتى اراسىندا تىكەلەي پويىز قاتىناسىن قالپىنا كەلتىرىپ جاتىرمىز. پويىزدار ەكى كۇن سايىن قاتىنايتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەستەگە سايكەس پويىزدار الماتىدان 26-قازان كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 20:00- دە № 7/8 الماتى- ساراتوۆ باعىتى بويىنشا جولعا شىعادى. ولار ماسكەۋدەن 30-قازان كۇنى ماسكەۋ ۋاقىتىمەن 19:27-دە № 85/86 ماسكەۋ-دەربەنت پويىزىمەن اتتانادى.
جول ءجۇرۋ ۋاقىتى شامامەن ءۇش جارىم كۇن بولادى.
ايتا كەتەيىك، الماتى مەن ماسكەۋ اراسىنداعى تىكەلەي قاتىناس 2017 -جىلى توقتاتىلعان بولاتىن.
ءبىراز ۋاقىت بۇرىن ولجاس بەكتەنوۆ تەمىر جول جوبالارىن ۋاقىتىلى پايدالانۋعا بەرۋدى تاپسىرعان ەدى.