    09:56, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    ماسكەۋ مەن الماتى اراسىنداعى تىكەلەي تەمىرجول قاتىناسى قالپىنا كەلتىرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - ماسكەۋ مەن الماتى اراسىنداعى تىكەلەي تەمىرجول قاتىناسى قايتا ىسكە قوسىلادى، دەپ حابارلايدى «رەسەي تەمىر جولدارى» پورتالى.

    пойыз
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    - «قازاقستان تەمىر جولى» كومپانياسىمەن كەلىسە وتىرىپ، ءبىز ماسكەۋ مەن الماتى اراسىندا تىكەلەي پويىز قاتىناسىن قالپىنا كەلتىرىپ جاتىرمىز. پويىزدار ەكى كۇن سايىن قاتىنايتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    كەستەگە سايكەس پويىزدار الماتىدان 26-قازان كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 20:00- دە № 7/8 الماتى- ساراتوۆ باعىتى بويىنشا جولعا شىعادى. ولار ماسكەۋدەن 30-قازان كۇنى ماسكەۋ ۋاقىتىمەن 19:27-دە № 85/86 ماسكەۋ-دەربەنت پويىزىمەن اتتانادى.

    جول ءجۇرۋ ۋاقىتى شامامەن ءۇش جارىم كۇن بولادى.

    ايتا كەتەيىك، الماتى مەن ماسكەۋ اراسىنداعى تىكەلەي قاتىناس 2017 -جىلى توقتاتىلعان بولاتىن.

    ءبىراز ۋاقىت بۇرىن ولجاس بەكتەنوۆ تەمىر جول جوبالارىن ۋاقىتىلى پايدالانۋعا بەرۋدى تاپسىرعان ەدى.

