ماسكەۋگە دروندارمەن جاپپاي شابۋىل جاسالدى - ب ا ق
استانا. KAZINFORM -ماسكەۋ مەرى سەرگەي سوبيانين اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس (ءا ش ق ق) كۇشتەرى رەسەي استاناسىنا قاراي باعىتتالعان 66 ۋكراينالىق دروندى جويعانىن مالىمدەدى.
DW باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ولاردىڭ بارلىعى 12 ساعاتقا جەتپەيتىن ۋاقىت ىشىندە اتىپ تۇسىرىلگەن.
رەسەيلىك ب ا ق- تىڭ باعالاۋىنشا، سەنبىدەگى بۇل شابۋىل جىل باسىنان بەرگى ەڭ اۋقىمدى شابۋىلداردىڭ ءبىرى بولعان.
«قۇلاعان درونداردىڭ قالدىقتارى تۇسكەن جەرلەردە توتەنشە قىزمەت ماماندارى جۇمىس ىستەپ جاتىر»، - دەدى سوبيانين.
روساۆياتسيانىڭ Telegram-ارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، دومودەدوۆو جانە جۋكوۆسكي اۋەجايلارىندا ۇشاقتاردىڭ قونۋى مەن ۇشۋىنا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلگەن. سەنبىدە كۇندىز ۆنۋكوۆو اۋەجايىندا دا شەكتەۋلەر قولدانىلعان.
Mash Telegram-ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇشقىشسىز اپپاراتتار ماسكەۋدىڭ ترويتسك وكرۋگى ماڭىنان بايقالعان. ماسكەۋ وبلىسىنداعى كورولەۆ قالاسىندا جەرگىلىكتى تۇرعىن وزىنەن شامامەن 200 مەتر جەردە ۋكراينالىق دروننىڭ اتىپ تۇسىرىلگەنىن كورگەن.
ورتالىق اينالما اۆتوجول ماڭىندا ەكى درون جويىلعان. سونداي-اق، جارىلىس دىبىستارى كراسنوپاحورسك اۋدانىندا، دۋبنادا جانە ۆولوكولامسكىدە ەستىلگەن.
رەسەي قورعانىس مينيسترلىگى Telegram-ارناسىندا ماسكەۋگە باعىت العان 47 دروننىڭ جويىلعانىن حابارلادى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ماسكەۋ ۋاقىتى بويىنشا 11:00 دەن 21:00 گە دەيىن (قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا 13:00 دەن 23:00 گە دەيىن) بريانسك، كالۋگا، بەلگورود، تۆەر، سمولەنسك، كۋرسك وبلىستارى، كراسنودار ولكەسى جانە ماسكەۋ ءوڭىرى اۋماقتارىندا 280 ۋكراينالىق ۇشقىشسىز اپپارات اۋەدە جويىلعان.