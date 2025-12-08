09:51, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ماسۋد پەزەشكيان 10-11- جەلتوقسان كۇندەرى استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى
استانا. قازاقپارات - 10-11- جەلتوقسان كۇندەرى استاناعا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان رەسمي ساپارمەن كەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ساپار بارىسىندا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك-لوگيستيكا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاق-يران ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستان پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن جازعان ەدىك.