    09:51, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ماسۋد پەزەشكيان 10-11- جەلتوقسان كۇندەرى استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى

    استانا. قازاقپارات - 10-11- جەلتوقسان كۇندەرى استاناعا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان رەسمي ساپارمەن كەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Пезешкиан
    Фото: Anadolu Ajansı

    ساپار بارىسىندا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك-لوگيستيكا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاق-يران ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلايدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستان پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن جازعان ەدىك.

    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
