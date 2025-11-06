ماس ەر ادام قوعامدىق ءىس-شارادا پرەزيدەنتتى سۇيمەك بولدى
استانا. KAZINFORM - مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم ءوزىن قورلاعان ەر ادامعا قارسى ايىپ تاعىپ، بۇل وقيعانى «بارلىق ايەلدەرگە جاسالعان شابۋىل» دەپ اتادى، دەپ حابارلايدى CNN.
وقيعا سەيسەنبى كۇنى مەحيكو قالاسىندا بولعان. ءبىر ەر ادام شەينباۋمدى قارسى الىپ تۇرعان ادامداردىڭ اراسىنان ءوتىپ، ونى قۇشاقتاپ سۇيۋگە ارەكەت جاسادى. مۇنىڭ ءبارى پرەزيدەنتتىڭ ەڭ جاقىن كومەكشىلەرىنىڭ ءبىرىنىڭ ارالاسۋىمەن اياقتالدى.
مەكسيكانىڭ العاشقى ايەل پرەزيدەنتى شەينباۋم ەر ادامدى سوتقا بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن مالىمدەدى.
- مەن سوتقا بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم، سەبەبى مەن ايەل رەتىندە باستان وتكىزگەنىم، ەلىمىزدەگى بارلىق ايەل باستان وتكىزگەن جاعداي وسى. ەشبىر ەر ادامنىڭ كەڭىستىكتى بۇزۋعا قۇقىعى جوق، - دەپ مالىمدەدى ول.
ول بۇل ءبىرىنشى جاعداي ەمەس ەكەنىن قوسىپ ءوتتى. 2021 -جىلى مەحيكو قالاسىنىڭ مەرى رەتىندە ول حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان بەينەجازبا جاريالادى. وندا ول 12 جاسىندا قوعامدىق كولىكتە قىسىم كورگەنىن جانە وقۋشى كەزىندە وقىتۋشى تاراپىنان جىنىستىق زورلىق-زومبىلىققا ۇشىراعانىن ەسكە الدى. بەلگىلى بولعانداي، ەر ادام تۇتقىندالىپ، جىنىستىق قىلمىستاردى تەرگەۋ بولىمىندە قاماۋدا وتىر.
قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى
بۇل وقيعا ايەلدەر مەن ساياساتكەرلەردىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى پىكىرتالاستاردىڭ قايتا باستالۋىنا سەبەپ بولدى. ول ۋرۋاپان مەرى كارلوس مانسونىڭ ولىلەر كۇنىنە ارنالعان ءىس-شارا كەزىندە قاتىگەزدىكپەن ولتىرىلۋىنەن بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ بولدى، بۇل مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەرگە قاجەتتى قاۋىپسىزدىكتى باقىلاۋ دەڭگەيىنە كۇمان كەلتىرىپ وتىر.
شەينباۋم ءوزىنىڭ الدىندا پرەزيدەنت بولعان اندرەس مانۋەل لوپەس وبرادور سياقتى 2018 -جىلى تاراتىلعان پرەزيدەنتتىك كۇزەتتەن باس تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
تالداۋشىلار پرەزيدەنتكە قاتىستى وقيعا ايەلدەردىڭ قوعامدىق ومىردەگى ۇلكەن پروبلەماسىن دا كورسەتەتىنىن اتاپ وتەدى. ۇلتتىق سايلاۋ ينستيتۋتى (INE) 2020 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن 2025 -جىلدىڭ شىلدەسىنە دەيىن ساياسي قىزمەتتەگى ايەلدەرگە قاتىستى 516 زورلىق- زومبىلىق وقيعاسىن تىركەدى.
