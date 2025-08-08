ماس كۇيدە رولگە وتىرعان 1 مىڭنان استام استانالىق جازالاندى
استانا. KAZINFORM - ماس كۇيدە نەمەسە ەسىرتكى تارتىپ كولىك ايداعان جاعدايدا قانداي جازا قاراستىرىلعان؟ بۇل ساۋالعا استانا قالالىق پروكۋرورىنىڭ اعا كومەكشىسى جاسۇلان سارپەكوۆ جاۋاپ بەردى.
- جۇرگىزۋشى كولىكتى ىشىمدىك ءىشىپ نەمەسە ەسىرتكى تۇتىنىپ باسقارعان جاعدايدا، اكىمشىلىك كودەكستىڭ 608-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. اتاپ ايتقاندا، ايىپتى 15 تاۋلىككە قاماۋعا الىنادى جانە 7 جىل مەرزىمگە كولىكتى باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلادى. ەگەر كولىكتى باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان ادام قايتادان ماس كۇيىندە نەمەسە ەسىرتكى قولدانىپ رولگە وتىرسا، قىلمىستىق كودەكستىڭ 346-بابى بويىنشا 5 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ قاراستىرىلعان، - دەدى جاسۇلان سارپەكوۆ استانا قالاسى كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ودان ءارى پروكۋرور كومەكشىسى بيىل قانشا ادام زاڭ بۇزعانىن ءسوز ەتتى.
- جىل باسىنان بەرى ەلوردا اۋماعىندا اكىمشىلىك كودەكستى بۇزعان 1090 ادام جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولار 15 تاۋلىككە قاماققا الىنىپ، 7 -جىل كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى. سونىمەن قاتار 63 ادام قىلمىستىق كودەكستىڭ 46-بابى بويىنشا جاۋاپقا تارتىلدى، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
ايتا كەتسەك، تاياۋدا استانادا ماس كۇيىندە كولىك ايداعان جۇرگىزۋشى پوليتسيادان قاشىپ، پاترۋلدىك كولىككە سوقتىعىستى.
سونداي-اق بيىل ماۋسىمدا قوستانايدا باس دارىگەر ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەنى ءۇشىن قاماۋعا الىندى.