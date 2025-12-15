ماروككوداعى سۋ تاسقىنى 37 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى
استانا. KAZINFORM - ماروككو جاعالاۋىنداعى سافي پروۆينتسياسىندا قاتتى جاڭبىر سالدارىنان بولعان سۋ تاسقىنىنان كەم دەگەندە 37 ادام قازا تاپتى.
Al Jazeera-نىڭ مالىمەتى بويىنشا، ەل استاناسى راباتتىڭ وڭتۇستىگىنە قاراي شامامەن 300 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان تاريحي ەسكى سافي قالاسىندا كەم دەگەندە 70 ءۇي مەن كاسىپورىن ءبىر ساعاتتىق نوسەر جاڭبىردا سۋ استىندا قالدى.
سافي پروۆينتسيالىق اكىمشىلىگىنىڭ مالىمدەمەسىندە ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتقانى جانە زارداپ شەككەن اۋدانداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە تۇرعىندارعا قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قابىلدانعانى ايتىلعان.
جولدىڭ زاقىمدانۋى اتلانت مۇحيتىنىڭ پورت قالاسىنا اپاراتىن بىرنەشە باعىتتاعى كولىك قوزعالىسىن توقتاتتى.
دۇيسەنبىدە سافي پروۆينتسياسىنىڭ ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ باسقارماسى بارلىق مەكتەپتە ساباقتاردى توقتاتتى.
مەتەورولوگيالىق قىزمەت سەيسەنبىدە بۇكىل ەل بويىنشا نوسەر بولادى دەپ بولجايدى.
سونىمەن قاتار، ماروككونىڭ شىعىسىندا قاتتى اياز سالدارىنان قايتىس بولعاندار تىركەلدى. الجير شەكاراسىنا جاقىن جەردە سوڭعى اپتادا ساحارادان وڭتۇستىك افريكادان كەلگەن توعىز قۇجاتسىز ميگرانت گيپوتەرميادان قايتىس بولدى.
بۇعان دەيىن شري-لانكادا سۋ تاسقىنى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 334 كە جەتكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.