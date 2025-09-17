ماروككودا تاعى ءبىر التىن كەنىشى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - ماروككونىڭ تينگير پروۆينتسياسىنان التىن قورىنا باي جاڭا اۋماق تابىلدى، دەپ جازادى ازەرتادج.
كانادالىق Aya Gold Silver كومپانياسى ماروككونىڭ شىعىسىنداعى تينگير پروۆينتسياسىندا، بۋمەدەن جوباسىنىڭ نەگىزگى بەلدەۋىنەن باتىسقا قاراي ورنالاسقان اسسيرام ۋچاسكەسىندە قۇرامىندا التىنى مول جاڭا كەن ورنىن تاپقانىن حابارلادى.
اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، كومپانيا جۇرگىزگەن بۇرعىلاۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەلەرى بۇل ايماقتا بولاشاعى زور قورلار بار ەكەنىن كورسەتكەن.
رەسمي مالىمدەمەدە كومپانيا جاقىندا جۇرگىزىلگەن بۇرعىلاۋ جۇمىستارى ناتيجەسىندە ۇزىندىعى سەگىز كيلومەتردەن اساتىن التىنعا باي مينەرالدانۋ ايماعى انىقتالعانىن راستادى.
جەر بەتىنەن الىنعان سىنامالاردا ءبىر توننا توپىراقتان 12,2 گرامم التىن جانە %4,1 مىس تابىلعان.
بۇل كورسەتكىشتەر «ساپالىق سەرپىلىس» رەتىندە سيپاتتالىپ، وڭىردە بولاشاقتاعى گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارى ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىپ وتىر، دەپ جازادى ماروككولىق Akhbarona ەلەكتروندى گازەتى.
