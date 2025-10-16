ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 16 - قازان 2025 | GMT +5

    ماروككو فۋتبولشىلارى فرانسيانى ۇتىپ، الەم چەمپيوناتىنا شىقتى

    استانا. KAZINFORM - ارگەنتينا مەن ماروككو جاستار قۇرامالارى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا شىقتى. جارىس چيليدە ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    Марокко мен Тунис футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатына жолдама алды
    Фото: goal.com

    جارتىلاي فينالدا ارگەنتينا قۇراماسى كولۋمبيانى 1:0 ەسەبىمەن جەڭدى. ال ماروككو قۇراماسى فرانسيادان پەنالتي سەرياسىندا 5:4 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى (نەگىزگى جانە قوسىمشا ۋاقىت - 1:1).

    فينالدىق ماتچ باكۋ ۋاقىتىمەن 20-قازانعا قاراعان ءتۇنى وتەدى. ال 18-قازاندا ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن كولۋمبيا مەن فرانسيا قۇرامالارى كەزدەسەدى. ەكى ويىن دا سانتياگو قالاسىندا وتەدى.

    ارگەنتينا جاستار قۇراماسى الەم چەمپيوناتتارىنداعى جەڭىستەر سانى بويىنشا رەكورد يەسى - ولار بۇل اتاقتى التى رەت يەلەنگەن، سوڭعىسى 2007-جىلى. فرانسيا قۇراماسى بۇل تۋرنيردە 2013-جىلى توپ جارعان. ال ماروككونىڭ ەڭ ۇزدىك ناتيجەسى - 2005-جىلعى چەمپيوناتتا العان ءتورتىنشى ورىن. 2023-جىلى تۋرنيردىڭ جەڭىمپازى ۋرۋگۆاي قۇراماسى بولعان.

