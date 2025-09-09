ماروككو العاشقى «شىبىن فابريكاسىن» اشتى
استانا. KAZINFORM — ماروككونىڭ اگادير قالاسىندا تسيترۋستى داقىلداردى اۋىل شارۋاشىلىعى زيانكەستەرىنەن قورعاۋعا باعىتتالعان العاشقى ستەريلدى شىبىن وندىرەتىن زاۋىت اشىلدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
بۇل يننوۆاتسيالىق جوبا حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى مەن ب ۇ ۇ-نىڭ ازىق-تۇلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ۇيىمىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىپ جاتىر.
ول ستەريلدى جاندىكتەر تەحنولوگياسىنا نەگىزدەلگەن. بۇل ءادىس بويىنشا ەركەك جاندىكتەر قورشاعان ورتاعا جىبەرىلەر الدىندا ساۋلەلەندىرىلەدى، سونىڭ ناتيجەسىندە ولاردىڭ كوبەيۋ قابىلەتى جويىلادى، دەپ جازادى ماروككولىق Akhbarona ەلەكتروندى گازەتى.
بۇل تەحنولوگيا زيانكەستەردىڭ سانىن ازايتۋعا جانە حيميالىق پەستيتسيدتەرگە تاۋەلدىلىكتى تومەندەتۋگە دە ىقپال ەتەدى.
زاۋىتتىڭ باستى ماقساتى - ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە تسيترۋستى داقىلدار سالاسىنداعى اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ. بۇل سەكتور ماروككودا مىڭداعان وتباسىنىڭ كۇنكورىس كوزى سانالادى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جوبا ماروككونى اۋىل شارۋاشىلىعى زيانكەستەرىمەن زاماناۋي عىلىمي ادىستەر ارقىلى كۇرەسەتىن الدىڭعى قاتارلى ەلدەردىڭ قاتارىنا قوسادى. سونىمەن قاتار، ەكولوگيا مەن اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى ماسەلەلەردى حالىقارالىق دەڭگەيدە بىرلەسىپ شەشۋگە قوسقان ۇلەسىن كورسەتەدى.
وسىعان دەيىن ماروككو زاماناۋي برونەتەحنيكا وندىرىسىنە دايىندالىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.