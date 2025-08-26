مارشالل ارالدارىندا پارلامەنت عيماراتىنىڭ ءبىر بولىگى ورتتەن جويىلدى
استانا. KAZINFORM - مارشالل ارالدارى رەسپۋبليكاسىندا ءىرى ءورت وقيعاسى تىركەلىپ، پارلامەنت عيماراتىنىڭ شامامەن جارتىسى جانىپ كەتكەن، دەپ جازادى ازەرتادج.
اگەنتتىك Reuters كە سىلتەمە جاساپ حابارلاعانداي، بۇل تۋرالى ەلدىڭ ورتكە قارسى قىزمەتى مەن پوليسياسى تاراتقان باسپا ءسوز حابارلاماسىندا ايتىلعان.
ءورت سوندىرۋشىلەر وقيعا ورنىنا جەدەل جەتىپ، جالىندى وقشاۋلاعان. الايدا بيلىك وكىلدەرى عيماراتتىڭ قالعان بولىگى دە پايدالانۋعا جارامسىز ەكەنىن مالىمدەدى، سەبەبى قۇرىلىمدىق بۇزىلۋلار وتە كۇردەلى.
قازىرگى ۋاقىتتا ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى مەن زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
مارشالل ارالدارى ارحيپەلاگى تىنىق مۇحيتىنىڭ ورتالىق بولىگىندە، گاۆايي مەن اۋستراليانىڭ اراسىندا ورنالاسقان. حالقى شامامەن 42 مىڭ ادامدى قۇرايدى، سونىڭ جارتىسىنا جۋىعى ەل استاناسى مادجۋرودا تۇرادى.