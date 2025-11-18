ماقساتىم كوپ ءان ايتۋ ەمەس، ولمەيتىن ءان جازۋ - ساكەن قالىموۆ
استانا. KAZINFORM - ءانشى، كومپوزيتور، سازگەر ساكەن جاقسىلىق ۇلى «JIbek Joly» تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا شىعارماشىلىعى مەن فونوگرامماعا قاتىستى كوزقاراسىن ءبىلدىردى.
ءسوز بارىسىندا ول كەيبىر جاعدايلاردا فونوگرامما قولدانۋعا تۋرا كەلگەنىن جاسىرمادى.
- ەشقاشان فونوگرامما قولدانبادىم دەپ ايتا المايمىن. كەزىندە بولدى، سەبەبى تەلەۆيزيانىڭ تالابى سونداي ەدى. ۇلكەن كونتسەرتتەردە اپپاراتۋرا جاندى داۋىستا ايتۋعا اركەز مۇمكىندىك بەرمەيدى. سوندىقتان اۋقىمدى تۇسىرىلىمدەردە زاڭعا سايكەس فونوگرامما پايدالانىپ جاتامىز. ءبىراق جەكە كونسەرتتەرىمدە نەمەسە تويعا بارعاندا جاندى داۋىسپەن ايتۋعا تىرىسامىن. حالىقتىڭ الدىندا ءوزىمدى ىڭعايسىز سەزىنەمىن، كورەرمەندى الداعىم كەلمەيدى. سول ءۇشىن شاقىرىلعان جەرگە بارعاندا مەنى جاندى داۋىسپەن تىڭداسا ەكەن دەيمىن. تابىسىم ادال بولعانىن قالايمىن، - دەدى ول.
ءانشى فونوگراممانى شەكتەۋ تۋرالى زاڭنىڭ قابىلدانۋىن قولدايتىنىن دا اتاپ ءوتتى.
- بۇل زاڭ كۇشىنە ەنسە دەپ ارماندايمىن. سۇحباتتاردا دا جيى ايتامىن. كوپشىلىك: ساحنا لاستاندى، اركىم ءان ايتا بەرەدى، قالاي تازالايمىز؟ دەپ سۇرايدى. تازارتۋدىڭ جالعىز جولى - زاڭ شىعارۋ. فونوگرامما قولدانىستان الىنۋى كەرەك. سول كەزدە ءان ايتا المايتىندار وزىنەن ءوزى كەتەدى، ساحنادا ناعىز انشىلەر عانا قالادى، - دەدى ساكەن جاقسىلىق ۇلى.
ءارتىس باعدارلامالارعا ءجيى شاقىرىلاتىنىن، الايدا شىعارماشىلىق تۇرعىدا ايتارى بولماعاندىقتان بارمايتىنىن دا ايتتى.
- باياعى ەسكى انىممەن قايتا-قايتا شىعا بەرگىم كەلمەيدى. مەنىڭ ماقساتىم - كوپ ءان ايتۋ ەمەس، ولمەيتىن ءان جازۋ، - دەپ تۇيىندەدى ونەر يەسى.
- ەسكە سالساق، پارلامەنت فونوگراممانى پايدالانۋدى شەكتەۋ تۋرالى زاڭدى قابىلدادى.