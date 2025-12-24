ماقسات تولىقباي: «دامۋ» قورى ارقىلى تومەن پايىزبەن نەسيە بەرۋ ستاتيستيكاسى قىپ-قىزىل وتىرىك
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك كورپوراتسيالار كەيبىر اكىمدەردىڭ بيزنەس سۋبەكتىسىنە اينالىپ كەتكەن. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات ماقسات تولىقباي ايتتى.
- مەملەكەت بيزنەستى قولداۋ رەتىندە 4,5 تريلليون تەڭگە بەرگەن. 20 جىلداي بولدى، ساناۋلى كومپانيا بار، جىل سايىن سولاردى ساۋىقتىرۋعا 100 ميللياردتاپ قارجى بەرىپ كەلەمىز. ءيا، جاقسى ىستەيتىندەرى السىن. ءبىراق، تيىمدىلىگىن كورسەتە المايتىن كومپانيالاردى نەگە جارىلقاي بەرەمىز، نەگە باقىلاۋ جوق؟ ولار تاۋار كولەمىن قانشا پايىزعا ارتتىردى، قانشا سالىق تولەدى؟ جۇمىس ورنىن قانشا پايىزعا كوبەيتتى؟ كوميتەتتە تالاي ايتىلدى، بارلىعى جاسىرىن. قارجى مينيسترلىگىنەن سۇراساڭ، ءلام-ميم دەمەيدى. بانككە سۇراۋ سالساڭ، مەملەكەتتىك قۇپيا دەيدى. ءبىز بىرەۋدىڭ قالتاسىنداعى اقشانى ەسەپتەپ جاتقانىمىز جوق، - دەدى ول.
ماجىلىسمەن بۇل سالىقتىڭ اقشاسى بولعاننان كەيىن ءاربىر تيىنى ەكونوميكاعا جۇمىس ىستەۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
- تالاپتى كۇشەيتپەسە بولمايدى، باقىلاۋ جوق. ەكونوميكاعا وڭ اسەرى بولماسا، كەيبىر كومپانيالارعا ءتيىمسىز شىعىستى توقتاتۋ كەرەك. الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسيالار كەيبىر اكىمدەردىڭ بيزنەس سۋبەكتىسىنە اينالىپ كەتكەن. «دامۋ» قورىمەن تومەن پايىزبەن نەسيە بەرىپ جاتىرمىز دەيدى، ستاتيستيكاسى قىپ-قىزىل وتىرىك. 200 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. ءبىراق، ءوتىنىش بەرگەندەردىڭ 40 پايىزى عانا نەسيە الا العان. جوبالاردىڭ كوبى فورمالدى تۇردە جۇمىس ىستەيدى. بار قارجىنىڭ ءوزى بيزنەسكە كەش جەتىپ جاتىر. بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي تەرەزەسى تۋرالى كوپتەن بەرى ايتىپ كەلەمىز. ءسوز جۇزىندە بار، ءىس جۇزىندە جۇمىس ىستەمەيدى. پرەزيدەنت تاپسىرماسى نەگە ورىندالمادى. پلاتفورما نەگە جۇمىس ىستەمەي تۇر؟»، - دەپ سۇرادى وسى ورايدا ول پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننەن.
ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن ۆيتسە-پرەمەر eGov Business پلاتفورماسى ەنگىزىلگەنىن ايتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا پلاتفورمادا بيزنەسمەندەرگە 3 ميلليون 500 مىڭنان استام قىزمەت كورسەتىلدى. پلاتفورماعا جەكە كابينەت ارقىلى 78 مىڭنان استام بيزنەس وكىلى تىركەلدى. جۇمىس باستالىپ كەتتى. ەندى ونى ارى قاراي دامىتۋ مىندەتىمىز. قازاقستانداعى بۇكىل بيزنەسكە مەملەكەتتىك قولداۋ جاساۋ ماقساتىمىز جوق، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ول بيزنەستى قولداۋعا باعىتتالعان «ىسكەر ءوڭىر»، «ورلەۋ» سىندى باعدارلامالاردىڭ بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ جەكە كاسىپكەرلەرگە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىنە قاتىستى ەسەبىن تىڭداپ وتىر.