ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:24, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ماگنيتتىك داۋىل جيىلەدى: 2025-جىل رەكوردتىق جىل بولدى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى ماگنيتتىك داۋىل بولعان كۇندەر سانى سوڭعى 10 جىلداعى، ال گەوماگنيتتىك بۇزىلىس بولعان كۇندەر سانى سوڭعى 20 جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە يە بولعان، دەپ حابارلايدى تاسس اگەنتتىگى.

    магнит бўронлари
    Фото: Pexels

    رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى جانە رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ ءسىبىر بولىمشەسىنىڭ كۇن-جەر فيزيكاسى ينستيتۋتى جىل باسىنان بەرى ماگنيتتىك داۋىلداردىڭ 69 جاعدايدا بايقالعانىن اتاپ ءوتتى، ال 2024 -جىلى بۇل كورسەتكىش 44 بولعان. گەوماگنيتتىك بۇزىلىستارى بار كۇندەردىڭ جالپى سانى ودان ايتارلىقتاي ءوستى. وندا Kp يندەكسى 4 نەمەسە ودان جوعارى دەڭگەيگە جەتتى (سارى جانە قىزىل دەڭگەيلەر). ولاردىڭ سانى %75 عا وسكەن.

    ماگنيتتىك داۋىل كوپ بولعان كۇندەر سانى بويىنشا سالىستىرمالى تۇردە ايتساق، 2015 -جىلى (79 جاعداي) جانە 2016 -جىلى (69 جاعداي) تىركەلگەن.

    магнит бўронлари
    Фото: РҒА ҒЗИ және РҒА СБ КЖФИ Күн астрономиясы зертханасы

    ساراپشىلار اتاپ وتكەندەي، داۋىلدىڭ كوبەيۋىنە اسەر ەتكەن نەگىزگى فاكتور - «كۇن ساۋلەسىندەگى ءتاج ساڭىلاۋلارىنىڭ ەرەكشە كوپ بولۋى».

    - ءتاج تەسىكتەرى سانىنىڭ جۇيەلى تۇردە تومەندەۋى نەمەسە ولاردىڭ مولشەرىنىڭ ازايۋ بەلگىلەرى ءالى بايقالماعاندىقتان، الداعى 2026 -جىلدىڭ كەم دەگەندە العاشقى ايلارى ولاردىڭ ايتارلىقتاي ىقپالىندا بولادى جانە ماگنيتتىك داۋىلداردىڭ كوبەيۋى ءالى دە ساقتالادى، - دەپ قورىتىندىلادى عالىمدار.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار