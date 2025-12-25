ماگنيتتىك داۋىل جيىلەدى: 2025-جىل رەكوردتىق جىل بولدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى ماگنيتتىك داۋىل بولعان كۇندەر سانى سوڭعى 10 جىلداعى، ال گەوماگنيتتىك بۇزىلىس بولعان كۇندەر سانى سوڭعى 20 جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە يە بولعان، دەپ حابارلايدى تاسس اگەنتتىگى.
رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى جانە رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ ءسىبىر بولىمشەسىنىڭ كۇن-جەر فيزيكاسى ينستيتۋتى جىل باسىنان بەرى ماگنيتتىك داۋىلداردىڭ 69 جاعدايدا بايقالعانىن اتاپ ءوتتى، ال 2024 -جىلى بۇل كورسەتكىش 44 بولعان. گەوماگنيتتىك بۇزىلىستارى بار كۇندەردىڭ جالپى سانى ودان ايتارلىقتاي ءوستى. وندا Kp يندەكسى 4 نەمەسە ودان جوعارى دەڭگەيگە جەتتى (سارى جانە قىزىل دەڭگەيلەر). ولاردىڭ سانى %75 عا وسكەن.
ماگنيتتىك داۋىل كوپ بولعان كۇندەر سانى بويىنشا سالىستىرمالى تۇردە ايتساق، 2015 -جىلى (79 جاعداي) جانە 2016 -جىلى (69 جاعداي) تىركەلگەن.
ساراپشىلار اتاپ وتكەندەي، داۋىلدىڭ كوبەيۋىنە اسەر ەتكەن نەگىزگى فاكتور - «كۇن ساۋلەسىندەگى ءتاج ساڭىلاۋلارىنىڭ ەرەكشە كوپ بولۋى».
- ءتاج تەسىكتەرى سانىنىڭ جۇيەلى تۇردە تومەندەۋى نەمەسە ولاردىڭ مولشەرىنىڭ ازايۋ بەلگىلەرى ءالى بايقالماعاندىقتان، الداعى 2026 -جىلدىڭ كەم دەگەندە العاشقى ايلارى ولاردىڭ ايتارلىقتاي ىقپالىندا بولادى جانە ماگنيتتىك داۋىلداردىڭ كوبەيۋى ءالى دە ساقتالادى، - دەپ قورىتىندىلادى عالىمدار.