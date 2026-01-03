ماگنيتۋداسى 6,5 بالدىق جەر سىلكىنىسى پرەزيدەنت باسپا ءسوز ءماسليحاتىن توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت كلاۋديا شەينباۋم جۋرناليستەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرىپ جاتقان ساتتە ماگنيتۋداسى 6,5 بالعا جەتكەن جەر سىلكىنىسى بولدى. تەربەلىس زالدى شايقاپ، جەر سىلكىنىسى تۋرالى ەسكەرتۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلعان كەزدە عانا بارىپ باسپا ءسوز ءماسليحاتىن توقتاتتى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
جەر سىلكىنىسى جۇما كۇنى تاڭەرتەڭ مەكسيكانىڭ گەررەرو شتاتىندا بولىپ، شەينباۋمنىڭ بيىلعى جىلعى العاشقى باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىن ءۇزىپ جىبەردى.
مەكسيكانىڭ سەيسميكالىق ەسكەرتۋ جۇيەسىنىڭ دابىلىن ەستىگەن كەيبىر تۇرعىندار ۇيلەرىنەن كوشەگە اتىپ شىقتى. بۇل جۇيە ەل اۋماعى بويىنشا 1985 -جىلعى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ەنگىزىلگەن ەكەن، سول اپات سالدارىنان كەمىندە 5000 ادام قازا تاپقان.
بەينەجازبالاردا مەحيكو قالاسىنداعى عيماراتتاردىڭ شايقالىپ، ال گەررەرو شتاتىنىڭ اكاپۋلكو قالاسىندا كولىكتەردىڭ دىرىلدەگەنى كورىنەدى.
مەكسيكانىڭ ۇلتتىق سەيسمولوگيالىق اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جەراستى ءدۇمپۋى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى ساعات 7:58-دە، 35 شاقىرىم تەرەڭدىكتە تىركەلگەن. ەپيتسەنتر شامامەن 673 مىڭ ادام تۇراتىن ءىرى كۋرورتتىق قالا اكاپۋلكودان 65 شاقىرىم جەردە جانە سان-ماركوس قالاسىنان 15 شاقىرىم قاشىقتىقتا ورنالاسقان.
زارداپ شەككەندەر مەن قانداي دا ءبىر عيماراتتاردىڭ قيراۋى تۋرالى ازىرگە حابار جوق.
ەپيسەنتردەن جۇزدەگەن شاقىرىم الىستا جاتقان مەحيكو قالاسىندا دا قيراۋلار تۋرالى حابار تۇسكەن جوق، الايدا كوپتەگەن تۇرعىندار ۇرەيلەنىپ ۇيدەن سىرتقا جۇگىرىپ شىققان، كوشەلەردە يتتەردىڭ ۇرگەن داۋىسى ەستىلگەن.
ايتا كەتسەك، گەررەرو شتاتىندا، ونىڭ ىشىندە تۋريستەر ءۇشىن اسا تانىمال اكاپۋلكو قالاسىندا ءالى كۇنگە دەيىن 2023 -جىلى وڭىرگە ۇلكەن سوققى بەرگەن بەسىنشى ساناتتاعى جويقىن داۋىلدان كەيىنگى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جالعاستىرىلىپ جاتىر.