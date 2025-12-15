ق ز
    13:40, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ماگنيدى تىم كوپ ءىشۋ زيان با؟

    استانا. قازاقپارات - ماگني - اعزاداعى نەگىزگى مينەرالداردىڭ ءبىرى. ونسىز اعزا دۇرىس جۇمىس ىستەمەيدى. بۇلشىق ەتتىڭ جيىرىلۋى، اقۋىزدىڭ سينتەزدەلۋى، فەرمەنتتەردىڭ جۇمىسى - تۇگەل ماگنيگە بايلانىستى. اعزادا ماگني جەتىسپەيتىنىن قالاي بىلۋگە بولادى؟ ماگنيدى تىم كوپ ءىشۋ اعزاعا زيان با؟ رەسەيدىڭ پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ساراپشىسى دەنيس بوروزدەنكو وسى سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى.

    Магний
    istockphoto.com

    - ادام اعزاسى ءۇشىن ماگني نەگە ماڭىزدى؟

    - ماگني يونىنىڭ (Mg²⁺) كولەمى كىشكەنتاي جانە ونىڭ قۋات بەرۋ قابىلەتى جوعارى. سول سەبەپتى كوپ ەنەرگيانى تالاپ ەتەتىن بارلىق پروتسەسس ماگنييگە مۇقتاج.

    - اعزاعا ماگني جەتىسپەيتىنىن قالاي بىلۋگە بولادى؟

    - ماگني دەفيتسيتىنىڭ ەرەكشە سيمپتومى جوق. دەگەنمەن بۇلشىق ەت ءبىرىنشى بەلگى بەرۋى مۇمكىن: قاباقتىڭ قوزعالۋى، بۇلشىق ەتتىڭ ءتۇيىلۋى، اياق-قولدىڭ ۇيۋى. سونداي-اق نەۆرولوگيالىق بەلگىلەر بولادى: اشۋشاڭدىق، مازاسىزدىق، ۇيقىنىڭ بۇزىلۋى، ۇنەمى شارشاپ ءجۇرۋ، باس اۋرۋى. جۇرەك قاعىسى جيىلەۋى مۇمكىن.

    - ماگنيدىڭ تىم كوپ بولۋى اعزاعا زيان با؟

    - ءيا، قاۋىپتى. بۇيرەكتەر ساۋ بولسا ارتىق ماگنيدى اعزادان دەرەۋ شىعارادى. سوندىقتان ماگني مولشەرى تاماق ارقىلى ارتپايدى. ءتۇرلى قوسپالاردى وڭدى-سولدى ىشسەڭىز ماگني مولشەرى كوبەيەدى. ەگەر بۇيرەكتەر ساۋ بولماسا، جاعداي قيىندايدى. ماگنيدىڭ كوپتىگى جۇيكە جۇيەسى مەن بۇلشىق ەتكە زيان.

    تەگ:
    قوعام دەنساۋلىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
