ماگنيدى تىم كوپ ءىشۋ زيان با؟
استانا. قازاقپارات - ماگني - اعزاداعى نەگىزگى مينەرالداردىڭ ءبىرى. ونسىز اعزا دۇرىس جۇمىس ىستەمەيدى. بۇلشىق ەتتىڭ جيىرىلۋى، اقۋىزدىڭ سينتەزدەلۋى، فەرمەنتتەردىڭ جۇمىسى - تۇگەل ماگنيگە بايلانىستى. اعزادا ماگني جەتىسپەيتىنىن قالاي بىلۋگە بولادى؟ ماگنيدى تىم كوپ ءىشۋ اعزاعا زيان با؟ رەسەيدىڭ پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ساراپشىسى دەنيس بوروزدەنكو وسى سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى.
- ادام اعزاسى ءۇشىن ماگني نەگە ماڭىزدى؟
- ماگني يونىنىڭ (Mg²⁺) كولەمى كىشكەنتاي جانە ونىڭ قۋات بەرۋ قابىلەتى جوعارى. سول سەبەپتى كوپ ەنەرگيانى تالاپ ەتەتىن بارلىق پروتسەسس ماگنييگە مۇقتاج.
- اعزاعا ماگني جەتىسپەيتىنىن قالاي بىلۋگە بولادى؟
- ماگني دەفيتسيتىنىڭ ەرەكشە سيمپتومى جوق. دەگەنمەن بۇلشىق ەت ءبىرىنشى بەلگى بەرۋى مۇمكىن: قاباقتىڭ قوزعالۋى، بۇلشىق ەتتىڭ ءتۇيىلۋى، اياق-قولدىڭ ۇيۋى. سونداي-اق نەۆرولوگيالىق بەلگىلەر بولادى: اشۋشاڭدىق، مازاسىزدىق، ۇيقىنىڭ بۇزىلۋى، ۇنەمى شارشاپ ءجۇرۋ، باس اۋرۋى. جۇرەك قاعىسى جيىلەۋى مۇمكىن.
- ماگنيدىڭ تىم كوپ بولۋى اعزاعا زيان با؟
- ءيا، قاۋىپتى. بۇيرەكتەر ساۋ بولسا ارتىق ماگنيدى اعزادان دەرەۋ شىعارادى. سوندىقتان ماگني مولشەرى تاماق ارقىلى ارتپايدى. ءتۇرلى قوسپالاردى وڭدى-سولدى ىشسەڭىز ماگني مولشەرى كوبەيەدى. ەگەر بۇيرەكتەر ساۋ بولماسا، جاعداي قيىندايدى. ماگنيدىڭ كوپتىگى جۇيكە جۇيەسى مەن بۇلشىق ەتكە زيان.