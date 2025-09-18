گۋمانويد روبوتتار بولاشاقتا ادامداردى الماستىرادى
استانا. قازاقپارات - Figure AI كومپانياسى كيىم-كەشەكتى بۇكتەۋ جانە ازىق-تۇلىكتى جيناۋ سياقتى قاراپايىم تاپسىرمالاردى ورىنداۋعا قابىلەتتى گۋمانويد روبوتتاردى جاساپ شىعاردى، دەپ حابارلايدى NBC News.
كاليفورنيا شتاتىنىڭ سان-حوسە قالاسىندا ورنالاسقان امەريكالىق كومپانيانىڭ مالىمدەۋىنشە، ينۆەستورلاردان 1 ميلليارد دوللاردان استام قاراجات جينالعان، سول ارقىلى كومپانيانىڭ قۇنى 39 ميلليارد دوللاردى قۇرادى بۇل ونى گۋمانويدتى روبوتتاردى جاساۋ بويىنشا قارقىندى جارىستا كوشباسشىلاردىڭ بىرىنە اينالدىردى.
- بۇل «تەحنولوگيانىڭ بولاشاقتا كۇندەلىكتى ءومىردىڭ تابيعي بولىگىنە اينالادى دەگەن ورتاق سەنىمدى» تانىتىپ وتىر، - دەپ حابارلادى Figure AI نەگىزىن قالاۋشى جانە باس ديرەكتورى برەتت ەدكوك.
كومپانيا ءوزىنىڭ ادام ءتارىزدى روبوتتارىن ءبىر كۇنى ءقاۋىپتى جانە قاجەتسىز جۇمىس ورىندارىندا ادامداردى الماستىرۋدى كوزدەيدى. Figure AI مالىمدەۋىنشە، ونىڭ ماقساتى «ادامزاتقا وڭ اسەر ەتەتىن جالپى ماقساتتاعى گۋمانويدتى روبوتتاردى جاساۋ»، ءبىراق ولاردىڭ العاشقى پايدالانىلۋى «ءوندىرىس، تاسىمالداۋ جانە لوگيستيكا، قويما جانە بولشەك ساۋدا سياقتى جۇمىس كۇشى تاپشىلىعى ەڭ وتكىر سالالارمەن» بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.
تانىمالدىعىنىڭ ارتىپ وتىرعانىنا قاراماستان، گۋمانويدتاردى جاساپ شىعارۋ ءبىرقاتار تەحنيكالىق كەدەرگىلەرگە تاپ بولىپ وتىر.
وسىلايشا، ادام تارىزدەس روبوتتاردىڭ جي جۇيەلەرى فيزيكالىق الەمدە جينالعان كۇردەلى، جەتىلمەگەن ۆيزۋالدى جانە باسقا سەنسورلىق دەرەكتەرگە قول جەتكىزۋدى قاجەت ەتەدى، بۇل Anthropic's Claude نەمەسە OpenAI ChatGPT سياقتى ءماتىننىڭ ۇلكەن كولەمىنە ۇيرەتىلگەن تىلدىك جي جۇيەلەرىمەن سالىستىرعاندا قيىندىق تۋدىرادى.
سوندىقتان دەرەكتەردى جيناۋ ادام دەڭگەيىندەگى ەپتىلىككە يە ءموبيلدى روبوتتار ءۇشىن ءپورتاتيۆتى اككۋمۋلياتورلاردى جاساۋ قيىندىقتارىمەن قاتار روبوتتاردى دامىتۋداعى نەگىزگى كەدەرگى بولدى.
تاعى ءبىر قيىندىق - روبوتتاردىڭ ولارعا ءقاۋىپتى ارەكەتتەردى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن كىرىكتىرىلگەن جي جۇيەلەرىنىڭ قاۋىپسىزدىك مۇمكىندىكتەرىن بۇزۋ نەمەسە اينالىپ ءوتۋ مۇمكىندىگى.
وسى قيىندىقتارعا قاراماستان، وستيندەگى تەحاس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى لۋيس سەنتيس ادام ءتارىزدى روبوتتار جاقىن ارادا كەڭىرەك تارالادى دەپ سانايدى.
Goldman Sachs-تىڭ 2024 -جىلدىڭ اقپان ايىنداعى ەسەبىندە جاھاندىق گۋمانويدتار نارىعى بار بولعانى 10 جىلدا 38 ميلليارد دوللارعا جەتۋى مۇمكىن دەپ بولجاعان.
Figure AI دان باسقا، Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics جانە يلون ماسكتىڭ Tesla سياقتى بىرنەشە امەريكالىق كومپانيالار قىتايدىڭ وسى سالاداعى ءوسىپ كەلە جاتقان تابىسىنا قارسى تۇرۋ ءۇشىن گۋمانويدتى روبوتتاردىڭ جەكە نۇسقالارىن ازىرلەۋ ۇستىندە.
бۇعان دەيىن قىتايدا گۋمانويد روبوتتاردىڭ العاشقى جەكپە-جەگى وتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.