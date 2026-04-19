گۋمانويد روبوت جارتىلاي مارافوننان ەرلەر اراسىنداعى رەكوردتى جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭ يجۋان-2026 گۋمانويد روبوتتار جارتىلاي مارافونى 19-ءساۋىر كۇنى ءوتتى، جارىس ناتيجەسىندە جارتىلاي مارافوننان ەرلەر اراسىنداعى رەكورد جاڭارتىلدى، دەپ حابارلايدى Lianhe Zaobao باسىلىمى.
جارىس قورىتىندىسى بويىنشا، Monkey King كومانداسىنىڭ نايزاعاي اتتى روبوتى 50 مينۋت 26 سەكۋندتا مارەنى الدىمەن قيىپ ءوتىپ، بيىل ناۋرىز ايىندا ليسسابون جارتىلاي مارافونىندا ۋگاندالىق جەڭىل اتلەت دجەيكوب كيپليمو ورناتقان 57 مينۋت 20 سەكۋندتىق الەمدىك رەكوردتى جاڭارتتى.
جارىس ۇيىمداستىرۋشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، مارافوندا شەكتەۋدى بۇزۋ مەن ۇزدىكسىز ۇمتىلۋ بارىنەن ماڭىزدى، روبوتوتەحنيكا سالاسىنىڭ دامۋى دا مارافون سەكىلدى ۇزاقمەرزىمدى ينۆەستيتسيالاۋ مەن تاباندى جاڭعىرتۋدى قاجەت ەتەدى.
اشىق دەرەككوزدەردەن بەلگىلى بولعانداي، بەيجىڭ يجۋان روبوتتار جارتىلاي مارافونى - قىتاي جەڭىل اتلەتيكا قاۋىمداستىعى سەرتيفيكاتتاعان A1 ساناتىنداعى جارىس. مارافون اياسىندا بيىل العاش رەت «ادام مەن روبوتتاردىڭ قاتار جۇگىرۋى» ىسكە اسىرىلدى، اتاپ ايتقاندا، مارافونشىلار مەن گۋمانويد روبوتتار قاۋىپسىزدىك ماقساتىنداعى وقشاۋلاۋ شارالارى قولدانىلا وتىرىپ، ءبىر تراسسادا قاتار جارىستى. بۇل باستاما گۋمانويد روبوت تەحنولوگياسىن قالالىق ورتادا سىناقتان وتكىزۋگە جانە تاجىريبەلىك تۇرعىدا قولدانۋدى دامىتۋعا باعىتتالعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، روبوتتار اراسىنداعى جارتىلاي مارافون ءبىرىنشى رەت 2025 -جىلعى 19-ساۋىردە ءوتتى جانە ول گۋمانويد روبوتتاردىڭ العاشقى الەمدىك جارتىلاي مارافونى رەتىندە تاريحقا ەندى.
ەرلان مازان