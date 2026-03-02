ماماندار جۋىناتىن سۋدىڭ تەمپەراتۋراسى قانشا بولۋ كەرەگىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - دەرماتولوگ اندرەا كومباليا جۋىنۋ كەزىندە سۋدىڭ تەمپەراتۋراسى ۇلكەن ماڭىزعا يە ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى La Razon باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، سۋىق سۋمەن جۋىنعاندا تەرى مايى قاتايىپ، تازارتقىش قۇرالدىڭ اسەر ەتۋىنە كەدەرگى كەلتىرەدى. ال تىم ىستىق سۋ دا جارامايدى. ويتكەنى ول تەرىنىڭ قورعانىش قاباتىن ساقتاپ تۇراتىن ليپيدتەردى جويادى. دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، دۇرىس تازالانباۋ سالدارىنان ادام تەرىسى قۇرعاپ، تىتىركەنۋى مۇمكىن. ونىمەن قوسا تەرىنىڭ سەزىمتالدىعى ارتۋى ىقتيمال دەيدى.
دەرماتولوگ ريكاردو رۋيس رودريگەستىڭ ايتۋىنشا، جۋىناتىن سۋدىڭ تەمپەراتۋراسى 28- 30 گرادۋس بولۋى ءتيىس. ءدال وسىنداي تەمپەراتۋرا تازارتقىش قۇرالدىڭ ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى. ونىڭ ۇستىنە پروتسەدۋرادان كەيىن قىزارۋ نەمەسە تەرىنىڭ تارتىلۋ سەزىمىن تۋدىرمايدى. بۇل اسىرەسە سەزىمتال تەرىسى بار ادامدار ءۇشىن ماڭىزدى.
