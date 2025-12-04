مامان ساۋدا ورتالىقتارىندا ورناتىلعان Wi-Fi جەلىلەرىن پايدالانباۋعا كەڭەس بەردى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋراتۋرانىڭ دەرەگىنشە، 2025 -جىلدىڭ العاشقى سەگىز ايىندا ەلدە 14 مىڭنان استام ينتەرنەت-الاياقتىق فاكتىسى تىركەلگەن. ال جالپى شىعىن 6 ميلليارد تەڭگەدەن استى.
ينتەرنەت-الاياقتارى قانداي تاسىلدەردى ءجيى قولدانادى؟ ولاردان قالاي قورعانۋ كەرەك؟ «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىنا سۇحبات بەرگەن it مامانى جاۋاپ بەردى.
- ەڭ كوپ تاراعان الاياقتىقتاردىڭ ءبىرى - call-center قىزمەتى. ياعني الاياقتار سىزگە نە تۋىستارىڭىزعا بەلگىلى ءبىر ۇيىمنان حابارلاسۋى مۇمكىن. ءتۇرلى جاعدايلاردى ايتىپ، ماسەلەنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن كود سۇراۋى ىقتيمال. ونداي كودتاردى ەشقاشان ايتۋعا بولمايدى. ويتكەنى قانداي ءدا بىر رەسمي ۇيىمنىڭ قىزمەتكەرلەرى سىزگە WhatsApp, Telegram نە جاي قوڭىراۋ شالۋ ارقىلى كود سۇرامايدى. بۇل ءتيىستى مەملەكەتتىك قوسىمشالاردا عانا اتقارىلاتىن جۇمىس، - دەيدى عاليجان تولىبايەۆ.
مامان ءتۇرلى ساۋدا ورتالىقتارىندا ورناتىلعان Wi-Fi جەلىلەرىن پايدالانباۋعا كەڭەس بەردى.
- ەكىنشى كەڭ تاراعان ءتۇرى - ءتۇرلى ساۋدا ورىندارىنداعى جالعان Wi-Fi جەلىلەرى. كۇماندى ينتەرنەت جەلىلەرىنە كىرمەۋگە تىرىسۋ كەرەك. مىسالى، بەلگىلى ءبىر ساۋدا ورتالىعىندا ءتۇرلى اشىق Wi-Fi جەلىلەرى تۇر دەلىك. ولار الاياقتاردىڭ ورناتقان ينتەرنەت جەلىسى بولۋى مۇمكىن. سول ارقىلى ءسىزدىڭ بايلانىس ءنومىرىڭىزدى نەمەسە تەلەفونىڭىزداعى، كومپيۋتەرىڭىزدەگى دەرەكتەرگە قول جەتكىزۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ەڭ ءبىرىنشى كەزەكتە قۇرىلعىڭىزعا انتيۆيرۋس قويۋ كەرەك. ول مۇنداي قاۋىپتەن 80 پايىز قورعايدى، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
كەڭ تاراعان ينتەرنەت-الاياقتىقتىڭ تاعى ءبىر ءتۇرى - فيشينگ. عاليجان تولىبايەۆ بۇل ءتاسىلدىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن ءتۇسىندىردى.
- الاياقتار ءتۇرلى تانىمال ءارى سەنىمدى سايتتاردىڭ انالوگىن جاسايدى. ياعني سول Kaspi سىندى سايتتاردى تولىق كوشىرىپ، اتىنا دەيىن ۇقساتىپ قويادى. سول ارقىلى سىزگە «Kaspi سىزگە 200 مىڭ تەڭگە جىبەردى» دەپ سىلتەمە جىبەرۋى مۇمكىن. ونداي سىلتەمەگە مۇلدە كىرمەۋ كەرەك. جالپى سىلتەمەلەردىڭ بارىنە كىرە بەرمەۋگە تىرىسۋ كەرەك. كۇماندى سىلتەمەلەردى مىندەتتى تۇردە تەكسەرۋ قاجەت، - دەيدى ول.
سيفرلىق داۋىردە جاساندى ينتەللەكت تە الاياقتاردىڭ ءتيىمدى قۇرالىنا اينالدى.
- قازىر جي قارقىندى دامىپ كەلە جاتىر. ءسىزدىڭ تۋىسىڭىزدىڭ داۋىسىن دا اينىتپاي قايتالاي الادى. قازىر ينۆەستيتسيا تۋرالى جارناما حالىق اراسىندا تاراپ كەتتى. ولار تانىمال ادامنىڭ اتىنان «وسىنداي سايتقا كىرىپ، تىركەلىڭىزدەر، 300 ەسە پايدا كورەسىزدەر، 1 ايدا ميللياردەر بولاسىزدار» دەگەن وتىرىك اقپاراتتاردى جاريالايدى. مۇنداي ميعا سىيمايتىن اقپاراتتارعا الدانباۋ كەرەك. بۇل ديپفەيك دەپ اتالادى. ياعني بەلگىلى ءبىر ادامدى جي ارقىلى تولىقتاي كوشىرۋ، - دەيدى مامان.
ستۋديا قوناعى الاياقتارعا الدانعان جاقىنىنىڭ وقيعاسىن ءبولىستى.
- الاياقتىقتىڭ تاعى ءبىر تاسىلىنە جاقىندا تانىسىم الداندى. وعان كۇتپەگەن جەردەن جەتكىزۋ قىزمەتى ارقىلى گۇل كەلگەن. ارتىنان call-center حابارلاسىپ، گۇلدىڭ قاتە مەكەنجايعا كەتكەنىن حابارلاپ، كەشىرىم سۇراعان. سولاي باسقا مەكەنجايعا الىپ كەتەتىندەرىن ايتقان. ءول ۇشىن تانىسىمنان كود سۇرايدى. ال قىز ەشتەڭەدەن كۇدىكتەنبەي، كودتى ايتا سالعان. سولاي اقشاسىنىڭ بارىنەن ايىرىلىپ قالدى، - دەيدى عاليجان تولىبايەۆ.