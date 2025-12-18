مامان ساپالى ۇيقىنىڭ التى نەگىزگى قاعيداسىن اتادى
ۇيقى جونىندەگى ساراپشى ليزا ارتيس ساپالى ۇيقىنىڭ التى نەگىزگى قاعيداسىن اتادى، - دەپ حابارلايدى Daily Mirror.
ارتيس ۇيقىنى رەتتەۋدەگى ەڭ ماڭىزدى نارسە - تۇراقتىلىق ەكەنىن ايتتى. سول سەبەپتى ول قولايلى كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرىپ، سونى ۇستانۋعا شاقىردى. دەگەنمەن، ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، كەستە ءبىر رەت بۇزىلسا، بۇل قالىپتى.
"ەگەر كەش جاتساڭىز، كەلەسى كۇنى ادەتتەگى ۋاقىتىڭىزدا تۇرىپ، ادەتتەگى ۋاقىتىڭىزدا قايتادان ۇيىقتاۋعا تىرىسىڭىز. وسىلايشا ءبىر ۇيقىسىز تۇننەن كەيىن رەجيمىڭىز بۇزىلىپ كەتپەيدى"، - دەپ كەڭەس بەردى ارتيس.
سونداي-اق، ول ۇيقىعا جاتاردان كەمىندە 20 مينۋت بۇرىن سمارتفوندى قولدانباۋدى جانە سول ۋاقىتتى باسقا ادەتتەرگە ارناۋدى ۇسىندى: جىلى دۋش قابىلداۋ، ۆانناعا ءتۇسۋ نەمەسە جاي عانا كورپەگە ورانۋ. ارتيس جىلۋدىڭ ۇيقىعا بەيىمدەلۋگە كومەكتەسەتىنىن اتاپ ءوتتى، ءبىراق بۇل جاتىن بولمە ىستىق بولۋى كەرەك دەگەن ءسوز ەمەس. ونىڭ سوزىنشە، ۇيقى ءۇشىن ەڭ قولايلى تەمپەراتۋرا - 16- 18°C.
بۇدان بولەك، ۇيقى ساپالى ءارى تىنىش بولۋى ءۇشىن مامان ۇيقىعا دەيىن 3 ساعات بۇرىن اۋىر تاعام جەمەۋگە، سونداي-اق الكوگول ىشپەۋگە كەڭەس بەردى.
