مامان ميدى جاسارتۋعا كومەكتەسەتىن ادەتتى اتادى
استانا. قازاقپارات - نەۆرولوگ بايبين چەن 80-90 جاسقا دەيىن ءومىر ءسۇرىپ، اقىل-ويىن ايقىن كۇيدە ساقتاپ قالعان ادامداردىڭ بارىنە ءتان ءبىر ورتاق قاسيەت بارىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Daily Mirror باسىلىمى.
دارىگەردىڭ سوزىنشە، كوپتەگەن ەگدە جاستاعى پاتسيەنتتەرىمەن سويلەسە ءجۇرىپ، ولاردىڭ ميدى جاس ساقتاپ قالۋىنا الەۋمەتتىك بەلسەندىلىك كومەكتەسەتىنىن بايقاعان.
«ءيا، دۇرىس تاماقتانۋ مەن دەنە بەلسەندىلىگى ماڭىزدى. ءبىراق بۇل جانداردى بىرىكتىرەتىن نەگىزگى فاكتور - ولاردىڭ ۇنەمى ادامدارمەن ارالاسۋى. ۇزاق ءومىر سۇرەتىندەرگە جۇرگىزىلگەن سوڭعى زەرتتەۋلەر ولاردىڭ ميىندا ەموتسيا، نازار جانە الەۋمەتتىك بايلانىستارعا جاۋاپتى الدىڭعى بەلدەۋلىك قىرتىس (پەرەدنيايا پوياسنايا يزۆيلينا) جاقسى دامىعانىن كورسەتتى»، - دەيدى چەن.
نەۆرولوگتىڭ ايتۋىنشا، الەۋمەتتىك قارىم-قاتىناس - مي ءۇشىن كەشەندى جاتتىعۋ ىسپەتتى. ادام ءار جولى بىرەۋمەن سويلەسكەندە، ءبىر ۋاقىتتا ەستە ساقتاۋ، ەمپاتيا، نازار، ءتىل سەكىلدى جۇيەلەرگە جاۋاپتى نەيروندىق جەلىلەر بەلسەنەدى.
سونىمەن قاتار چەن تەرەڭ الەۋمەتتىك بايلانىستار سترەسس گورمونى كورتيزولدى تومەندەتىپ، ال كەرىسىنشە وكسيتوتسين مەن دوفاميننىڭ بولىنۋىنە ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.