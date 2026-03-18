مامان جاس كورىنۋگە كومەكتەسەتىن جەمىستەردى اتادى
استانا. قازاقپارات - ۇلى بريتانيانىڭ ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتىنىڭ تەراپيەۆتى امير حان جاس كورىنۋگە كومەكتەسەتىن جەمىستەردى اتادى. ونىڭ سوزىنشە، قاۋىن، اپەلسين جانە قۇرامىندا سۋى كوپ باسقا دا جەمىستەر جاس كورىنۋگە كومەكتەسەدى.
بۇل تۋرالى Daily Mirror باسىلىمى حابارلايدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ءوز- ءوزىڭدى كۇتۋدەگى باستى قاتەلىك سۋدىڭ جەتىسپەۋشىلىگى.
«سۋدى از تۇتىنۋ سىرتقى كەلبەتكە اسەر ەتەدى. تەرى قۇرعاپ، اجىمدەر انىعىراق كورىنەدى. سونداي-اق بۋىن ساۋلىعىنا، اس قورىتۋعا جانە ءوزىڭدى جاس سەزىنۋ ءۇشىن قاجەتتى قۋات دەڭگەيىنە تەرىس اسەر ەتەدى. سوندىقتان سۋدى كوپ ءىشىپ، قاۋىن مەن اپەلسين سياقتى جەمىستەردى جەڭىز. ولار سۋ بالانسىن ساقتاۋعا كومەكتەسەدى»، - دەيدى تەراپيەۆت.
سونداي-اق مامان سمارتفون، تەلەديدار مەن كومپيۋتەردىڭ الدىندا ۇزاق وتىرۋ تەرىنىڭ سەرپىمدىلىگىن جوعالتىپ، قارتايۋدى جەدەلدەتەدى دەيدى.
گادجەت تەرىنىڭ جاستىعىن ساقتايتىن كوللاگەندى بۇزاتىن كوك جارىق شىعارادى. ءبىر ورىندا كوپ وتىرۋ ادامنىڭ سىرت كەلبەتىنە زيانىن تيگىزەدى. قوزعالىسسىز وتىرا بەرسەڭىز قانىڭىز بۇزىلىپ، تەرى سۇرعىلت رەڭككە يە بولادى.