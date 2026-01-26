مالشىلارعا قاتىستى جاڭا شەشىمدەر ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپار اياسىندا مال شارۋاشىلىعى سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن مالشىلار مەن شوپانداردىڭ زەينەت جاسىن تومەندەتۋ، جاستاردى اۋىلدا ۇستاپ قالۋ جانە تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىن شەشۋ كوزدەلگەن.
«اۋىل - ەل بەسىگى» دەگەن ۇعىم بۇل جولى زامان تالابىنا ساي جاڭاشا مانگە يە بولىپ وتىر. مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2025 -جىلعى 8-قىركۇيەكتەگى جولداۋىندا بەرىلگەن تاپسىرمالارعا سايكەس، اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ارنالعان 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپاردى ازىرلەپ وتىر.
قۇجاتتا مالشىلار مەن شوپانداردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋ، كادر تاپشىلىعىن ازايتۋ جانە اۋىلدا جۇمىس ىستەۋگە ىنتالاندىرۋ ماسەلەلەرى قامتىلعان.
- كەشەندى جوسپارداعى ەڭ وزەكتى باستامالاردىڭ ءبىرى - مالشىلار مەن شوپاندار ءۇشىن زەينەتكەرلىك جاستى تومەندەتۋ. اۋىلداعى اۋىر ەڭبەك پەن تابيعاتتىڭ قاتال جاعدايىن ەسكەرە وتىرىپ، اتالعان ماماندىقتاردى زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەيتىن كاسىپتەر تىزبەسىنە ەنگىزۋ ۇسىنىلدى. بۇل باستاما جۇزەگە اسقان جاعدايدا، كەمىندە 7 جىل بويى زەينەتاقى اۋدارىمدارى بار ازاماتتار 55 جاسىندا زەينەتكە شىعۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى، - دەلىنگەن رەداكسيانىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار، ۆەدومستۆو الەۋمەتتىك قولداۋ تەك ەڭبەك ادامىمەن شەكتەلمەيتىنىن مالىمدەدى. مالشىلار مەن شوپانداردىڭ بالالارى ءۇشىن اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋدى كەيىنگە قالدىرۋ ماسەلەسى دە كۇن تارتىبىنە قويىلعان.
كادر تاپشىلىعىن ازايتۋ ماقساتىندا مال شارۋاشىلىعى ماماندىقتارى بويىنشا ءبىلىم الىپ جاتقان جاستارعا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلماق. گرانتتاردى ءبولۋ كەزىندە اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جانە جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىنداعى ءۇشجاقتى كەلىسىمدەر ارقىلى جەكە كۆوتا قاراستىرۋ كوزدەلىپ وتىر. مۇنداي گرانت يەگەرلەرى وقۋىن اياقتاعان سوڭ، كەمىندە ءۇش جىل اۋىلداعى كاسىپورىندا جۇمىس ىستەۋگە مىندەتتەلەدى.
تاعى ءبىر ماڭىزدى باعىت - تۇرعىن ءۇي ماسەلەسى. اۋىلدا، كەنتتەر مەن اۋىلدىق وكرۋگتەردە جالدامالى تۇرعىن ءۇي سالعان جۇمىس بەرۋشىلەرگە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن جەتىلدىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتۋ كەرەك، اتالعان شارالار - ازىرگە كەشەندى جوسپاردىڭ جوبالىق باستامالارى. ولاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قارجىلاندىرۋ كوزدەرى مەن تەتىكتەر جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن قوسىمشا پىسىقتالادى.
قۇجاتتى دايىنداۋ ءۇشىن ارنايى جۇمىس توبى قۇرىلىپ، ونىڭ قۇرامىنا پارلامەنت دەپۋتاتتارى، ءوڭىر اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارى، عالىمدار، قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ، سالالىق قاۋىمداستىقتار مەن «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىنىڭ وكىلدەرى ەنگىزىلگەن. قازىرگى تاڭدا جۇمىس توبى 10 وتىرىس وتكىزىپ، سالالىق بىرلەستىكتەرمەن تۇراقتى پىكىر الماسىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا مال وسىرۋشىلەر وداعى قۇرىلعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
كاميلا مۇلىك