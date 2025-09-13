مال ازىعىنا ەرتە قامدانعان ءوڭىر بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 28,9 ميلليون توننا مال ازىعى دايىندالدى، دەپ حابارلايدى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى.
2025- 2026 -جىلعى قىستاق ماۋسىمىنا دايىندىق اياسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنا ارنالعان مال ازىعىن دايىنداۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ مالىمەتىنشە، 23 ميلليون توننا ءشوپ (جوسپاردىڭ 93,6 پايىز)، شامامەن 1,8 ميلليون توننا سۇرلەمشوپ (105,5 پايىز)، 1,4 ميلليون توننا قۇراماجەم (24,5 پايىز)، 1 ميلليون توننا سۇرلەم (50,8 پايىز) جانە 1,8 ميلليون توننادان استام سابان (39,2 پايىز) دايىندالعان.
- بەلسەندى جۇمىس سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا (116,2 پايىز)، سونداي-اق اقمولا، اقتوبە، جامبىل، قوستاناي، شىعىس قازاقستان، جەتىسۋ وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا (100 پايىز) جۇرگىزىلىپ كەلەدى. دايىندالعان مال ازىعىنىڭ كولەمى جوسپارلانعان ءونىم ءوندىرۋدى، ءتول الۋدى جانە مال باسىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جەتكىلىكتى. جالپى، رەسپۋبليكاداعى مال ازىعىمەن قامتاماسىز ەتۋ جاعدايى تۇراقتى، - دەلىنگەن ا ش م تاراتقان اقپاراتتا.
بۇعان دەيىن ا ش م-عا 2 ايدا مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن ازىرلەۋ تاپسىرىلدى.