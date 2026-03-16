ماكرون پەزەشكياندى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنە شابۋىلدى توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بريۋسسەلدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
فرانسيا پرەزيدەنتى يراننان تاياۋ شىعىس ەلدەرىنە شابۋىلداردى توقتاتۋدى تالاپ ەتكەنىن جانە پاريجدىڭ ءوز مۇددەلەرىن جانە ايماقتىق سەرىكتەستەرىنىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ماكرون سونىمەن قاتار ورمۋز بۇعازىندا كەمە قاتىناسى ەركىندىگىن قالپىنا كەلتىرۋدى تالاپ ەتتى.
- مەن ونى يراننىڭ ايماقتاعى ەلدەرگە تىكەلەي جانە ليۆان مەن يراكتى قوسا العاندا، ونىڭ وكىلدەرى ارقىلى جۇرگىزىپ جاتقان قولايسىز شابۋىلدارىن دەرەۋ توقتاتۋعا شاقىردىم. مەن وعان فرانسيانىڭ ءوز مۇددەلەرىن، ايماقتىق سەرىكتەستەرىن جانە كەمە قاتىناسى ەركىندىگىن قورعاۋعا باعىتتالعان قاتاڭ قورعانىس شەڭبەرىندە جۇمىس ىستەيتىنىن جانە ءبىزدىڭ ەلىمىزدىڭ شابۋىلداردىڭ نىساناسىنا اينالۋى قولايسىز ەكەنىن ەسكە سالدىم، - دەپ جازدى ول ءوز مالىمدەمەسىندە.
ماكرون تەك جاڭا ساياسي جانە قاۋىپسىزدىك جۇيەسى عانا بارلىعى ءۇشىن بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتە الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جۇيە يراننىڭ ەشقاشان يادرولىق قارۋعا يە بولماۋىن جانە ونىڭ بالليستيكالىق زىمىران باعدارلاماسى مەن ايماقتاعى جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە تۇراقسىزداندىرۋ ارەكەتتەرىنەن تۋىندايتىن قاۋىپتەرگە قارسى تۇرۋىن قامتاماسىز ەتۋى كەرەك.
- ءبىز كۋا بولىپ وتىرعان باقىلاۋسىز شيەلەنىس بۇكىل ايماقتى حاوسقا باتىرىپ جاتىر، ونىڭ بۇگىن دە، الداعى جىلدارى دا زاردابى اۋىر بولادى. يران حالقى، بۇكىل ايماق حالقى سياقتى، ونىڭ قۇنىن تولەپ جاتىر، - دەدى فرانسيا پرەزيدەنتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردى الىپ ءوتۋ ءۇشىن كواليتسيا قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلاعان ەدىك.