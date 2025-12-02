ماكرون جەلتوقسان ايىندا قىتايعا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ شاقىرۋىمەن 3-5-جەلتوقسان ارالىعىندا قىتايعا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى.
بۇل تۋرالى ق ح ر س ءى م- ءنىڭ رەسمي وكىلى لين جيان دۇيسەنبى كۇنى حابارلادى، دەپ جازادى شينحۋا.
بۇل ەممانيۋەل ماكروننىڭ قىتايعا ءتورتىنشى مەملەكەتتىك ساپارى بولادى جانە شي جينپيڭنىڭ وتكەن جىلى فرانسياعا جاساعان تاريحي ساپارىنا جاۋاپ رەتىندە ۇيىمداستىرىلاتىن ساپار بولىپ سانالادى. سول ساپار ق ح ر مەن فرانسيا اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ ورناعانىنا 60 جىل تولۋىنا ارنالعان ەدى.
ساپار بارىسىندا شي جينپيڭ ە. ماكرونمەن كەزدەسىپ، قىتاي-فرانسۋز قاتىناستارىن جاڭا جاعدايعا بەيىمدەۋ باعىتتارىن تالقىلايدى. سونداي-اق ەكى ەلدىڭ ليدەرلەرى حالىقارالىق جانە ايماقتىق ماڭىزدى ماسەلەلەر بويىنشا تەرەڭ پىكىر الماسادى.
سونىمەن قاتار، ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەرى لي تسيان مەن قىتاي حالىقتىق ۇلى جينالىسىنىڭ تۇراقتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى چجاو لەتسزي ماكرونمەن جەكە كەزدەسۋلەر وتكىزەدى.
لين جياننىڭ ايتۋىنشا، فرانسيا جاڭا قىتايمەن ەلشىلىك دەڭگەيىندە ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناتقان العاشقى ءىرى باتىس دەرجاۆاسى بولعان. قىتاي-فرانسۋز قاتىناستارىنىڭ ۇزاق تاريحى، ەرەكشە قۇندىلىقتارى بار جانە ماڭىزدى ميسسيانى اتقارادى.
سوڭعى جىلدارى ەكى ەلدىڭ باسشىلارىنىڭ ستراتەگيالىق جەتەكشىلىگىمەن بارلىق دەڭگەيدە تىعىز الماسۋلار جۇرگىزىلىپ، پراكتيكالىق سالادا جەمىستى ىنتىماقتاستىق جانە كوپجاقتى ماسەلەلەردە ءتيىمدى ۇيلەستىرۋ بايقالادى، دەدى ديپلومات.
حالىقارالىق جاعدايدىڭ وزگەرمەلى جانە كۇردەلى احۋالىندا قىتاي فرانسيامەن بىرگە الداعى ساپاردى ستراتەگيالىق كوممۋنيكاتسيانى نىعايتۋ، پراگماتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ، كوپجاقتى فورماتتارداعى ۇيلەستىرۋدى بەلسەندىرۋ جانە قىتاي-فرانسۋز قاتىناستارىنىڭ جاڭا جەتىستىكتەرىنە قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگى رەتىندە پايدالانۋعا دايىن.
رەسمي وكىلدىڭ ايتۋىنشا، بۇل ەكى ەلدىڭ ەۋروپالىق وداقپەن قاتىناستاردى نىعايتۋعا، كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى قولداۋعا، سونداي-اق الەمدە بەيبىتشىلىك، تۇراقتىلىق پەن گۇلدەنۋگە ۇلەس قوسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
