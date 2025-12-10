ماجىلىسمەن التەل، تەلە-2، بيلاين كومپانيالارىنىڭ تاريف ساياساتىن «ءسوز بايلاسۋ» فاكتىسىنە تەكسەرۋدى سۇرادى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى جاناربەك ءاشىمجان باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنەن Altel ،Tele2 ،Beeline تاريف ساياساتىن تەكسەرۋدى سۇرادى.
- تاياۋدا قازاقستاننىڭ Altel ،Tele2 جانە Beeline كومپانيالارى ۇيالى تەلەفوننىڭ ابونەنت تولەمىن 20 پايىزعا وسىرەتىندىگىن مالىمدەدى. ياعني، اتالعان وپەراتورلار ينتەرنەتتىڭ دە تاريفىن 20 پايىزعا وسىرەدى دەگەن ءسوز. ءۇش ءىرى وپەراتوردىڭ تاريفتەردى بىردەي كولەمدە، ءبىر ۋاقىتتا قىمباتتاتۋى قوعامدا ۇلكەن كۇمان تۋدىرىپ وتىر. بۇل كومپانيالار اراسىنداعى باسەكەنىڭ ەمەس، ءوزارا كەلىسىمنىڭ، ۇيلەسىمنىڭ، استىرتىن اقىلداسۋدىڭ بەلگىسى ەمەس پە، - دەپ سۇرادى دەپۋتات.
جاناربەك ءاشىمجان وسى دەپۋتاتتىق ساۋالى ارقىلى اتالعان كومپانيالاردىڭ تاريف ساياساتىنان باعانى كەلىسىپ بەلگىلەۋ بەلگىسى بار-جوعىن انىقتاۋ كەرەك ەكەنىن ايتادى.
- ينتەرنەتتى جەتكىزۋ، تاراتۋ سەكتورلارىن مونوپوليالىق كەلىسىم فاكتىلەرى باعىتىندا كەشەندى تەكسەرۋ جۇرگىزۋ قاجەت. اتالعان كومپانيالار وزدەرىنىڭ ۇيالى تەلەفون ينتەرنەت نارىعىنداعى ۇستەم جاعدايىن پايدالانا وتىرىپ، ءوزارا باعا جونىندەگى كەلىسىمنىڭ بار-جوقتىعىن انىقتاۋ كەرەك. اتالعان كومپانيالار ۇيالى تەلەفون، ينتەرنەت نارىعىنا زاڭسىز ەرەكشە قۇقىققا يە. بۇل ەرەكشە قۇقىقتى بۇزۋ ءۇشىن وسى نارىققا باسقا قاتىسۋشىلاردى ەنگىزۋ قاجەت، ياعني باسەكەلەستىكتى ارتتىرۋ كەرەك، - دەدى جاناربەك ءاشىمجان.
ەسكە سالساق، بيىل ناۋرىزدا KCell ،Tele2 ،Beeline كومپانيالارىنىڭ ۇستىنەن تاريف كوتەرۋ تۋرالى «ءسوز بايلاسۋ» كۇدىگىمەن تەكسەرۋ باستالىپ، مامىر ايىندا توقتاتىلعان بولاتىن.