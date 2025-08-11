ماجارستان پاسپورتى الەمدەگى ەڭ مىقتى 7 قۇجاتتىڭ قاتارىنا كىردى
استانا. KAZINFORM - ماجارستان ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنىڭ اراسىندا پاسپورتتار رەيتينگى بويىنشا 7- ورىنعا كوتەرىلدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
حالىقارالىق اۋە كولىگى قاۋىمداستىعىنىڭ (IATA) مالىمەتىنشە، بۇل ەل ازاماتتارىنا 185 مەملەكەتكە ۆيزاسىز كىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. اتالعان پوزيتسيا وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ءبىر ساتى جوعارى.
حالىقارالىق اۋە كولىگى قاۋىمداستىعى اي سايىن جاڭارتىپ وتىراتىن رەيتينگتە 199 ەلدىڭ پاسپورتى مەن 227 باعىت ساراپتالادى. ماجارستان اۋستراليا، چەحيا، مالتا جانە پولشا ەلدەرىمەن بىرگە 7-ورىندى ءبولىسىپ وتىر.
كورشىلەس ەلدەر اراسىندا سلوۆاكيا، سلوۆەنيا جانە حورۆاتيا 9-ورىنعا جايعاسقان (183 باعىت). رۋمىنيا - 13-ورىندا (177 ەل)، ۋكراينا - 29-ورىندا (147 ەل)، ال سەربيا - 34-ورىندا (138 ەل).
وسىدان بۇرىن ماجارستان ەۋروپاداعى ەڭ تىنىش ءارى قاۋىپسىز تۋريستىك باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندەگى بەدەلىن تاعى ءبىر مارتە راستاعانىن جازعانبىز. تۋريزم سالاسى ماماندارىنىڭ باعالاۋىنشا، بۇل ەلدە قىلمىس دەڭگەيى تومەن ءارى شەتەلدىك قوناقتار ءۇشىن جايلى.