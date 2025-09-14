18:11, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ماحمۇد سابىرحان ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى ماحمۇد سابىرحان ليۆەرپۋلدەگى الەم بىرىنشىلىگىنىڭ التىن مەدالىن يەلەندى.
قازاقستاندىق بوكسشى 55 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ۇزدىك اتاندى.
ماحمۇد اقتىق سىندا رافاەل لوسانو سەررانومەن (يسپانيا) التىن جۇلدەنى ساراپقا سالدى.
وتانداسىمىز ءۇش راۋند بويى باسىمدىق تانىتتى. ناتيجەسىندە ماحمۇد سابىرحان ەش قيىندىقسىز جەڭىسكە جەتتى.
وسىلايشا، قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىندا ەكى التىن، ءبىر كۇمىس مەدال بار. بۇعان دەيىن سانجار تاشكەنباي (50 كەلىگە دەيىن) التىن مەدال يەلەنسە، نازىم قىزايباي (48 كەلىگە دەيىن) كۇمىسكە قول جەتكىزگەن بولاتىن.