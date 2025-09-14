ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:11, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ماحمۇد سابىرحان ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتاندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى ماحمۇد سابىرحان ليۆەرپۋلدەگى الەم بىرىنشىلىگىنىڭ التىن مەدالىن يەلەندى.

    Махмұд Сабырхан екі дүркін әлем чемпионы атанды
    فوتو: ۇ و ك

    قازاقستاندىق بوكسشى 55 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ۇزدىك اتاندى.

    ماحمۇد اقتىق سىندا رافاەل لوسانو سەررانومەن (يسپانيا) التىن جۇلدەنى ساراپقا سالدى.

    وتانداسىمىز ءۇش راۋند بويى باسىمدىق تانىتتى. ناتيجەسىندە ماحمۇد سابىرحان ەش قيىندىقسىز جەڭىسكە جەتتى.

    وسىلايشا، قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىندا ەكى التىن، ءبىر كۇمىس مەدال بار. بۇعان دەيىن سانجار تاشكەنباي (50 كەلىگە دەيىن) التىن مەدال يەلەنسە، نازىم قىزايباي (48 كەلىگە دەيىن) كۇمىسكە قول جەتكىزگەن بولاتىن.

     

    تەگ:
    سپورت
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار