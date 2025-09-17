ماحابباتتان مانساپقا دەيىن: قارتتار ءۇيىنىڭ تۇرعىندارىنان كەڭەس الاتىن قىزمەت پايدا بولدى
كانادادا قارتتاردان كەڭەس الاتىن ەرەكشە جەلى اشىلدى. جوبانى ۆيننيپەگ قالاسىنداعى Misericordia Place قارتتار ءۇيىنىڭ سۋرەتشىلەرى ناتالي بەرد پەن توبي گيلليس ىسكە قوسقان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بۇل جەلىگە قوڭىراۋ شالعان كەز كەلگەن ادام ءجۇز جاساعان اجەلەر مەن اتالاردىڭ ومىرلىك تاجىريبەسىنە نەگىزدەلگەن اقىل-كەڭەس تىڭداي الادى. كەڭەس تاقىرىپتارى ءارتۇرلى: ماحاببات پەن وتباسى، ومىرلىك قيىندىقتاردى ەڭسەرۋ، ءوزىن تابۋ، ارمانعا ۇمتىلۋ جانە ءتىپتى كيىم ۇلگىسىنە قاتىستى ۇسىنىستار.
جوبا اۆتورلارى باستاپقىدا قارتتار ۇيىندەگى تۇرعىنداردىڭ ەستەلىكتەرىن جازىپ الىپ، ونى وتباسىلارىنا ساقتاپ بەرۋدى ماقسات ەتكەن. كەيىن بۇل اڭگىمەلەردى كوپشىلىكپەن ءبولىسۋدىڭ پايدالى بولاتىنىن ءتۇسىنىپ، ارنايى تەلەفون جەلىسىن قۇرعان.
كەڭەستى تىڭداۋ تەگىن. قوڭىراۋ شالۋشى ادام قاجەتتى تاقىرىپتى ءنومىر تەرۋ ارقىلى ءوزى تاڭداي الادى. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما قارتتاردىڭ ومىرلىك تاجىريبەسىن قوعامعا جەتكىزىپ قانا قويماي، ادامدارعا دا رۋحاني دەمەۋ بولۋدى كوزدەيدى.