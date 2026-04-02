ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى ونىمدەردىڭ ەكسپورتى ەكى ەسەگە ۇلعايدى
استانا. KAZINFORM - بۇل سەكتور دامىپ كەلە جاتقانىمەن، ەلىمىزدە مامان جەتىسپەيدى. بۇل جونىندە «قازاقستان ماشينا جاساۋشىلارىنىڭ وداعى» ز ت ب اتقارۋشى ديرەكسياسى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ماحامبەت مەندىعاليەۆ قازاقستان ماشينا جاساۋشىلارىنىڭ XIII فورۋمىندا مالىمدەدى.
- سوڭعى بەس جىلدا ەكسپورت كولەمى ەكى ەسە ءوستى، 1,3 ميلليارد تەڭگەدەن 3,1 ميلليارد تەڭگەگە ارتتى. اسىرەسە، تەمىرجول كلاستەرى قارقىندى وركەندەپ كەلەدى. سونداي-اق وندىرىستىك جانە ەنەرگەتيكالىق قۇرىلعىلار شەت مەملەكەتتەرگە ساتىلىپ جاتىر. ماشينا جاساۋدىڭ وسى باعىتتارىندا سۇرانىس جوعارى، - دەدى ول.
ايتسە دە، ماحامبەت مەڭدىعالييەۆتىڭ ايتۋىنشا، كادر تاپشىلىعى وزەكتى ماسەلە بولىپ وتىر.
- بىزدە جۇمىسشى ماماندار تاپشى. مەتالل جونۋشى، تەمىر ۇستاسى، جوندەۋشى، ينجەنەر، مەحانيك ءتارىزدى كادرلەر جەتىسپەيدى. بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن سەنات جانە ماجىلىسپەن، مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، وقۋ ورىندارىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. ءبىرقاتار ىلكى جوبا قولعا الىندى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن ماشينا جاساۋ سالاسىندا ءوندىرىس كولەمى 5,7 تريلليون تەڭگەدەن اسقانىن جازعانبىز.