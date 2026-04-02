ماشينا جاساۋ سالاسىندا ءوندىرىس كولەمى 5,7 تريلليون تەڭگەدەن استى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر كولىك ءوندىرۋ 18 پايىزعا ارتقان. بۇل جونىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى ولجاس ساپاربەكوۆ قازاقستان ماشينا جاساۋشىلارىنىڭ XIII فورۋمىندا مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، ماشينا جاساۋ سالاسى ەكونوميكانىڭ نەگىزگى تىرەگىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. بۇل سەكتورعا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ 20 پايىزى تيەسىلى.
- 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا سالا تۇراقتى وڭ ديناميكا كورسەتتى: ءوندىرىس كولەمى شامامەن 18 پايىزعا ءوسىپ، 5,7 تريلليون تەڭگەدەن استى. اۆتوموبيل جاساۋ، تەمىرجول جانە ەلەكتروتەحنيكالىق ماشينا جاساۋ سياقتى سەگمەنتتەر ەلەۋلى ۇلەس قوستى، - دەدى و. ساپاربەكوۆ.
سونداي-اق ماماندار فورۋمدا ماشينا جاساۋ سالاسىنا زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ، قۇرامداس بولشەكتەر ءوندىرىسىن دامىتۋ، وتاندىق ءونىمنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ ت. ب. ماسەلەلەردى تالقىلادى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، ەكسپورتتىق الەۋەتتى كۇشەيتۋگە دە باسىمدىق بەرىلەدى.
بۇدان بولەك ساراپشىلار قازاقستان وڭدەۋ ونەركاسىبىنە ينۆەستيتسيا تارتۋ ساياساتىن جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
الايدا پانەلدىك سەسسيانىڭ مودەراتورى بولعان قر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ازات پەرۋاشيەۆ ينۆەستيتسياعا عانا سەنىپ وتىرا بەرۋگە بولمايتىنىن جەتكىزدى.
- ۇزاق مەرزىمدى ناتيجەگە تەك قارجىلىق ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار تەحنولوگيالىق بازانى دامىتۋ ارقىلى دا قول جەتكىزۋگە بولادى. بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە دايىن تەحنولوگيالار مەن سەرىكتەستەردى تارتۋ ماڭىزدى. بۇل ماقساتتا ءبىلىم ترانسفەرىن، عىلىمي-زەرتتەۋ جانە كونسترۋكتورلىق ورتالىقتار قۇرۋ كەرەك. سونىمەن بىرگە كۇردەلى جابدىقتاردى ەلىمىزدە ءوندىرۋ جانە ماماندار دايارلاۋ دا - وزەكتى ماسەلەلەر، - دەدى ا. پەرۋاشيەۆ.
ايتا كەتەيىك قازاقستان ماشينا جاساۋشىلارىنىڭ XIII فورۋمى 3-ساۋىرگە دەيىن جالعاسادى.
