مادۋرونىڭ جاقتاستارى كاراكاستا پرەزيدەنتتى قايتارۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا استاناسى كاراكاستا ەلدى بيلەپ كەلگەن سولشىل كۇشتەر قوزعالىسىنىڭ جاقتاستارى كەزەكتى ميتينگ وتكىزدى. ولار پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرونى ەلگە قايتارۋدى تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى DW.
ميتينگكە قاتىسۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، نيكولاس مادۋرو ءبىر اپتا بۇرىن امەريكالىق اسكەري كۇشتەر تاراپىنان ۇستالىپ، ا ق ش- قا اكەتىلگەن. وسىدان كەيىن ونىڭ جاقتاستارى كاراكاس كوشەلەرىنە كۇن سايىن شىعىپ، پرەزيدەنتتىڭ بوساتىلۋىن تالاپ ەتىپ كەلەدى.
DW مالىمەتىنشە، مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى نيۋ- يورككە جەتكىزىلگەننەن كەيىن ۆەنەسۋەلا باسشىسى سوت الدىنا شىعارىلعان. وسى وقيعالار اياسىندا ەلدە قوعامدىق-ساياسي احۋال كۇرت شيەلەنىسە تۇسكەن.
سونىمەن قاتار ۆەنەسۋەلانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش- پەن ديپلوماتيالىق قاتىناستاردى قالپىنا كەلتىرۋ جونىندە كەلىسسوزدەر باستالعانىن حابارلادى. بۇل بايلانىستار 2019 -جىلى ا ق ش- تىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ العاشقى مەرزىمى كەزىندە ۇزىلگەن بولاتىن. ۆاشينگتون تاراپى امەريكالىق دەلەگاتسيانىڭ كاراكاسقا بارىپ، ەلشىلىك جۇمىسىن قايتا جانداندىرۋ ماسەلەسىن تالقىلاعانىن راستادى.
وسى كەلىسسوزدەر اياسىندا ۆەنەسۋەلادا ۋاقىتشا پرەزيدەنت مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەس ساياسي تۇتقىنداردى بوساتۋ تۋرالى مالىمدەدى. قۇقىق قورعاۋشىلاردىڭ دەرەگىنشە، 10-قاڭتارعا دەيىن كەمىندە 18 ادام تۇرمەدەن بوساتىلعان.
سوعان قاراماستان، باسقا ساياسي تۇتقىنداردىڭ تۋىستارى كاراكاستىڭ شىعىسىنداعى ەل-رودەو تۇرمەسىنىڭ ماڭىندا كەزەكشىلىك ەتىپ، جاقىندارىنىڭ جاقىن ارادا بوستاندىققا شىعۋىن كۇتۋدە. قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۆەنەسۋەلادا ءالى دە 850 دەن استام ساياسي تۇتقىن بار، ولاردىڭ باسىم بولىگى مادۋرو بيلىگى كەزەڭىندە قاماۋعا الىنعان.
Human Rights Watch ۇيىمى بۇعان دەيىن كوپتەگەن تۇتقىننىڭ «ينكوممۋنيكادو» رەجيمىندە، ياعني سىرتقى الەممەن بايلانىسسىز ۇستالىپ وتىرعانىن مالىمدەگەن. مۇنداي جاعداي ادام قۇقىعىن ورەسكەل بۇزۋ ءارى ازاپتاۋدىڭ ءبىر ءتۇرى رەتىندە باعالانادى.
وسى تۇستا دونالد ترامپ ساياسي تۇتقىنداردىڭ بوساتىلۋىن «بەيبىتشىلىككە ۇمتىلىستىڭ بەلگىسى» دەپ اتاپ، ۆەنەسۋەلاعا جوسپارلانعان سوققىلاردىڭ ەكىنشى تولقىنىن توقتاتقانىن مالىمدەدى. سونىمەن بىرگە ول ۆەنەسۋەلالىق وپپوزيتسيا ليدەرى ماريا كورينا ماچادومەن الداعى كەزدەسۋدى اتادى.
بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلا ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ سپيكەرى حورحە رودريگەس شەتەلدىك جانە ۆەنەسۋەلالىق تۇتقىنداردىڭ ەداۋىر بولىگى بوساتىلاتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ەسكە سالايىق، 3-قاڭتاردا ا ق ش ۆەنەسۋەلا اۋماعىندا ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىپ، نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى سيليا فلورەستى كاراكاستا ۇستاپ، نيۋ-يورككە جەتكىزگەنى حابارلانعان. ولارعا ناركوتەرروريزم، كوكاين تاسىمالداۋ، اۆتوماتتى قارۋ مەن جارىلعىش زاتتاردى ساقتاۋ جانە ا ق ش- قا قارسى قاستاندىق جاساۋ باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلعان.
سول كۇنى ۆەنەسۋەلا جوعارعى سوتى دەلسي رودريگەسكە پرەزيدەنتتىك وكىلەتتىكتى تولىق كولەمدە بەرىپ، ول ۋاقىتشا مەملەكەت باسشىسى رەتىندە انت قابىلداعان. ال مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى وزدەرىنە تاعىلعان ايىپتاردى مويىندامايتىنىن مالىمدەدى. كەلەسى سوت وتىرىسى 17 -ناۋرىزعا بەلگىلەنگەن.