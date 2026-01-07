مادۋرو قاماۋعا الىنعاندا كيگەن سپورتتىق كوستيۋم لەزدە الەمدىك ترەندكە اينالدى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلانىڭ بۇرىنعى باسشىسى نيكولاس مادۋرو قاماۋعا الىنعان ساتتە كيگەن Nike Tech Fleece سپورتتىق كوستيۋمى جاھاندىق ءسان ترەندىنە اينالدى.
ونىڭ ۇستالعاننان كەيىن جاريالانعان فوتوسۋرەتى الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭىنەن تاراپ، Nike ونىمدەرىنە دەگەن سۇرانىستىڭ كۇرت ارتۋىنا سەبەپ بولعان. بۇل تۋرالى Euronews جازدى.
كومپانيا مالىمەتىنشە، Nike Tech Fleece سپورتتىق كوستيۋمىنىڭ ەڭ سۇرانىسقا يە ولشەمدەرى بىرنەشە كۇننىڭ ىشىندە تولىق ساتىلىپ كەتكەن. اسىرەسە Heather Grey ءتۇستى ۇلگىسىنە قىزىعۋشىلىق ايتارلىقتاي ارتقان.
سۇرانىستىڭ وسۋىنە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مادۋرو قاماۋعا الىنعاننان كەيىن جاريالاعان فوتوسۋرەت تۇرتكى بولدى.
كوپ ۇزاماي الەۋمەتتىك جەلىلەردە Just Coup It جانە Steal the Look سەكىلدى مەمدەر كەڭىنەن تارادى. كەيبىر بلوگەرلەر مادۋرونىڭ سىرتقى كەلبەتىن Nike ءۇشىن «ءساتتى پروداكت- پلەيسمەنت» جانە «تەگىن ماركەتينگ» دەپ اتادى.
Google Trends دەرەكتەرىنە سايكەس، Nike Tech ءسوزى بويىنشا ىزدەۋ سۇرانىستارى 4 -قاڭتار كۇنى شارىقتاۋ شەگىنە جەتكەن. ال PeakMetrics اناليتيكالىق توبىنىڭ مالىمەتىنشە، 3-5 -قاڭتار ارالىعىندا بۇل برەند X پلاتفورماسىندا كۇنىنە 5 مىڭنان استام جازبادا اتالعان. سالىستىرۋ ءۇشىن الساق، وتكەن جىلدىڭ قاراشا- جەلتوقسان ايلارىندا ورتاشا كورسەتكىش تاۋلىگىنە 325 جازبانى عانا قۇراعان.
Nike كومپانياسى جاعدايعا قاتىستى رەسمي پىكىر بىلدىرمەدى. الايدا سايتىندا ساتىپ الۋشىلارعا تاۋار قايتا ساتىلىمعا شىققان جاعدايدا حابارلاما الۋ ءۇشىن دەرەكتەرىن قالدىرۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلعان. پىكىر قالدىرعان تۇتىنۋشىلار سپورتتىق كوستيۋمنىڭ ىڭعايلىلىعىن، اسىرەسە اۋە ساپارلارى كەزىندە قولايلى ەكەنىن ازىلمەن جەتكىزگەن.