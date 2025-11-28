مادۋرو ا ق ش-تىڭ ىقتيمال شابۋىلىنا دايىندىقتى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو ا ق ش تاراپىنان مۇمكىن بولاتىن شابۋىلعا دايىن بولۋ ءۇشىن اۋە كۇشتەرىنە ءتيىستى بۇيرىق بەردى، دەپ جازادى انادولى.
ۇلتتىق ب ا ق حابارلامالارىنا سايكەس، مادۋرو ەل استاناسى كاراكاستا وتكەن بوليۆاريالىق اۋە كۇشتەرىنىڭ 105 -جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان سالتاناتتى شارالارعا قاتىسىپ، ا ق ش تاراپىنان ەلگە ءتونىپ كەلە جاتقان قاۋىپ-قاتەرلەرگە قارسى ارەكەتكە كوشتى.
مادۋرو اۋە كۇشتەرىنە «ساق بولىپ، تاپسىرمالاردى ورىنداۋعا دايىن بولۋ» تۋرالى بۇيرىق بەرگەنىن ايتتى، سەبەبى ۆەنەسۋەلاعا شابۋىل جاسالۋى ىقتيمال.
مادۋرو شامامەن 17 اپتا بويى ءارتۇرلى قاۋىپ-قاتەرلەرگە ۇشىراپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- يمپەرياليستىك شەتەلدىك كۇشتەر (ا ق ش) كاريب تەڭىزىندە، وڭتۇستىك امەريكادا جانە ۆەنەسۋەلادا بەيبىتشىلىككە ۇنەمى قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر. ولار جالعان ءارى اسىرا سىلتەلگەن دالەلدەر كەلتىرەدى، ءبىراق وعان ەشقانداي امەريكالىق قوعام، الەمدىك قاۋىمداستىق نەمەسە مىقتى ۆەنەسۋەلا حالقى سەنبەيدى، - دەدى ول.
ۆەنەسۋەلا باسشىسى ەل وزىنىڭ جولىنان تايماي، نامىس پەن تاۋەلسىزدىگىن قۇربان ەتپەي كەلە جاتقانىن العا تارتتى.
- بۇگىندە ۆەنەسۋەلادا حالقىمىزدى قورقىتاتىن ەشقانداي قاۋىپ نەمەسە اگرەسسيا جوق. بۇل حالىق بوليۆاردىڭ باسشىلىعىمەن ءوز وتانىن، جەرىن، تەڭىزدەرىن، اسپانىن جانە تاريحىن قورعاۋعا سابىرلى تۇردە دايىندالىپ جاتىر، - دەدى مادۋرو.
ا ق ش- تىڭ Cartel de los Soles ۇيىمىنا قاتىستى شەشىمى
ا ق ش مادۋرو مەن جوعارى لاۋازىمدى ۆەنەسۋەلالىق شەنەۋنىكتەر باسقاراتىن قىلمىستىق ۇيىم Cartel de los Soles تى شەتەلدىك تەرروريستىك ۇيىمدار (FTO) تىزىمىنە ەنگىزدى.
ۆەنەسۋەلا Cartel de los Soles ۇيىمىنىڭ بار ەكەنىن مويىندامايدى جانە ا ق ش- تىڭ بۇل شەشىمىن ەلدىڭ ىشكى ىسىنە ارالاسۋ ءۇشىن سىلتاۋ جاساۋ ارەكەتى دەپ باعالادى.
ا ق ش «ەسىرتكى ترافيگىمەن كۇرەس» جەلەۋىمەن جىبەرگەن الەمدەگى ەڭ ءىرى USS Gerald R. Ford ۇشاق تاسىعىش كەمەسى جانە سوققى جاساۋشى توپ لاتىن امەريكاسىنا جەتتى.
وعان جاۋاپ رەتىندە ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى مادۋرو ەلدە 4,5 ميلليون ەرىكتى قورعاۋشىنى موبيليزاتسيالاعانىن جانە كەز كەلگەن شابۋىلعا دايىن ەكەنىن جاريالادى.
بۇدان بۇرىن ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن لاڭكەستىك ۇيىمنىڭ كوشباسشىسى دەپ سانايتىنىن جازعان ەدىك.