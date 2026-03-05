مادەنيەت نىساندارىنىڭ مۇلكىن جالعا بەرۋ ءتارتىبى وزگەرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك مۇلىكتى جالداۋعا (جالعا الۋعا) بەرۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى بۇيرىققا وزگەرىس ەنگىزۋ جونىندەگى جوبا «اشىق ن ق ا» پورتالىنا 19-ناۋرىزعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى.
اتاپ ايتقاندا، رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك مادەنيەت ۇيىمدارىنىڭ مۇلكىن مۇلىكتىك جالداۋعا بەرۋ مەملەكەتتىك مۇلىك جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ قۇزىرەتىنەن الىنىپ تاستالادى.
- جوبادا مەملەكەتتىك مۇلىك جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگانمەن رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك مادەنيەت ۇيىمدارىنىڭ مۇلكىن مۇلىكتىك جالداۋعا بەرۋدى الىپ تاستاۋ كوزدەلەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك مادەنيەت ۇيىمدارىنىڭ مۇلكىن مۇلىكتىك جالداۋعا بەرۋ ءتارتىبىن ايقىندايتىن بولادى، - دەلىنگەن قۇجاتتىڭ تۇسىندىرمە جازباسىندا.
سونىمەن قاتار، قۇجاتتى قابىلداۋ مەملەكەتتىك مۇلىك جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك مادەنيەت ۇيىمدارىنىڭ مۇلكىن بەرۋگە قاتىستى وكىلەتتىگىن الىپ تاستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن دە مەملەكەتتىك مۇلىك ماسەلەلەرى جونىندەگى زاڭ جوباسى قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلعان ەدى. ول جوبامەن مەملەكەتتىك مۇلىكتى باسقارۋدىڭ بازالىق قاعيداتتارى بەكىتىلەدى: اكتيۆتەردىڭ تولىق جانە شىنايى ەسەبىن قامتاماسىز ەتۋ، بەلگىلەنگەن ولشەمدەرگە سايكەس ولاردى يەلەنۋ، جەكەشەلەندىرۋ، قايتا ۇيىمداستىرۋ جانە تاراتۋ ارقىلى باسەكەلەستىك سەكتورلارعا مەملەكەتتىڭ قاتىسۋىن قىسقارتۋ، كورپوراتيۆتىك باسقارۋدىڭ قازىرگى زامانعى ستاندارتتارىن ەنگىزۋ جانە ەسەپتىلىكتىڭ اشىق جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ كوزدەلگەن بولاتىن.