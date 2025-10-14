ماداگاسكار پرەزيدەنتى نارازىلىق كەزىندە ەلدەن شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - ماداگاسكار پرەزيدەنتى اندري رادزۋەلينا ەلدەن جەكسەنبى كۇنى فرانسيانىڭ اسكەري ۇشاعىمەن شىعارىلدى، دەپ حابارلايدى BBC.
وپپوزيتسيا جەتەكشىسى سيتەنا راندرياناسولونيايكو پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە سىلتەمە جاساپ Reuters اگەنتتىگىنە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەلدەن كەتكەنىن راستادى. دۇيسەنبى كۇنى كەشكە پرەزيدەنتتىڭ حالىققا ۇندەۋى جوسپارلانعان ەدى، ءبىراق ول بىرنەشە رەت كەيىنگە قالدىرىلدى. كەيىن ماداگاسكار كوشباسشىسى Facebook جەلىسىندە ءوزىنىڭ «قاۋىپسىز جەردە» ەكەنىن حابارلادى.
- بۇگىن ءوز ءومىرىمدى ساقتاپ قالۋ ءۇشىن پانالاۋىما تۋرا كەلدى. ءبىراق مۇنداي جاعدايدا دا مەن تىعىرىقتان شىعۋدىڭ جولىن ىزدەۋدى جالعاستىرامىن، - دەدى ول ءوزىنىڭ ورنالاسقان جەرىن ايتپاي.
ول سونداي-اق ەلدە تەرەڭدەي تۇسكەن ساياسي داعدارىستى شەشۋ ءۇشىن كونستيتۋتسيانى قۇرمەتتەۋگە شاقىردى.
- بۇل ماسەلەلەردى شەشۋدىڭ ءبىر عانا جولى بار - بۇل ەلدىڭ قازىرگى كونستيتۋتسياسىن قۇرمەتتەۋ، - دەدى ول تىكەلەي ەفيردە.
RFI حابارلاۋىنشا، جەكسەنبى كۇنى تىكۇشاق ماداگاسكار پرەزيدەنتىن ماداگاسكاردىڭ شىعىس جاعالاۋىندا ورنالاسقان سەنت-ماري ارالىنا جەتكىزىپ، ول جەردەن فرانسۋز اسكەري ۇشاعىنا مىنگەن. RFI مالىمەتىنشە، پرەزيدەنت ماۆريكي ارقىلى دۋبايعا بارعان بولۋى مۇمكىن.
ونىڭ دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، رادزۋەلينانى ەۆاكۋاتسيالاۋعا فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون سانكتسيالاعان.
فرانسۋز بيلىگى ماداگاسكارداعى جاعدايعا ارالاسپايتىنىن مالىمدەدى. ال ماكروننىڭ ءوزى دۇيسەنبى كۇنى كەشكە مىسىردان ۇشار الدىندا تىلشىلەرمەن سۇحباتىندا ماداگاسكارداعى جاعدايعا الاڭداۋشىلىعىن ءبىلدىردى. ءبىراق رادزۋەلينا فرانسۋز بيلىگىنىڭ قولداۋىمەن ەۆاكۋاتسيالاندى دەگەن اقپاراتتى راستاۋدان باس تارتتى.
Gen Z Mada جاستاردىڭ ينتەرنەت- قوزعالىسى كۇندەلىكتى سۋ مەن ەلەكتر قۋاتىنىڭ ۇزىلۋىنە قارسى نارازىلىق اكسياسىن ۇيىمداستىردى.
ماداگاسكاردا العاشقى نارازىلىق اكتسيالارى 25 -قىركۇيەكتە باستالدى. باستاپقىدا تۇرعىندار سۋ مەن ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ وشىرىلۋىنە قارسى شىققانىمەن، كەيىن بۇل قوزعالىس جۇمىسسىزدىقتىڭ جوعارى دەڭگەيى، سىبايلاس جەمقورلىق جانە ءومىر ءسۇرۋ قۇنىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى ۇكىمەتكە قارسى كەڭ اۋقىمدى نارازىلىققا ۇلاستى.
قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى ماداگاسكاردىڭ ءىرى قالالارىندا بولدى، ال پوليتسيا نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردى تاراتۋ ءۇشىن كوزدەن جاس اعىزاتىن گاز مەن رەزەڭكە وقتاردى قولداندى.
ب ۇ ۇ مالىمەتىنشە، قاقتىعىس كەزىندە كەم دەگەندە 22 ادام قازا تاپتى، ءبىراق ۇكىمەت قازا تاپقاندار سانىن 12 ادام دەپ ەسەپتەدى. بارلىق شەرۋ كەزىندە پرەزيدەنت اندري رادزۋەلينا نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردى تىنىشتاندىرۋعا كوپتەگەن ارەكەت جاسادى، مىسالى، ءوز ۇكىمەتىن وتستاۆكاعا جىبەرىپ، جاستارمەن ديالوگقا شاقىردى.
سەنبى كۇنى ەل استاناسى انتاناناريۆۋدىڭ شەتىندە ورنالاسقان اسكەري بولىمدەردىڭ كەيبىر ساربازدارى كازارمالارىن تاستاپ، قالا اكىمدىگى الدىندا جينالعان دەمونسترانتتارعا قوسىلدى.
وسىدان كەيىن رادزۋەلينا اكىمشىلىگى ەلدە بيلىكتى باسىپ الۋدىڭ زاڭسىز جانە كونستيتۋتسياعا قايشى ارەكەتى ءجۇرىپ جاتقانىن مالىمدەدى. ول «ەلدى تۇراقسىزداندىرۋ ارەكەتىن» قاتاڭ ايىپتاپ، ەلدەگى بارلىق نەگىزگى كۇشتەردى كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىس پەن ۇلتتىق ەگەمەندىكتى قورعاۋ ءۇشىن بىرىگۋگە شاقىردى.
بىرنەشە ساعاتتان كەيىن CAPSAT (اسكەري كادر جانە اكىمشىلىك- تەحنيكالىق قىزمەتتەر كورپۋسى) دەگەن اتاۋمەن بەلگىلى ارميا بولىمشەسى اسكەري قولباسشىلىقتى ءوز قولىنا العانىن، ەندى ول قۇرلىقتىق، اۋە جانە اسكەري- تەڭىز سياقتى بارلىق اسكەري قۇرىلىمداردى باسقاراتىنىن مالىمدەگەن.
اندري رادزۋەلينا دەگەن كىم
اندري رادزۋەلينا - كاسىپكەر جانە ماداگاسكاردى 2009 -جىلدان بەرى باسقارىپ وتىرعان بۇرىنعى ديدجەي.
ول سول جىلى بيلىككە كەلىپ، سول كەزدەگى پرەزيدەنت مارك راۆالومانانۋنى اسكەري توڭكەرىس كەزىندە بيلىكتەن شەتتەتتى. 34 جاسىندا رادزۋەلينا افريكانىڭ ەڭ جاس كوشباسشىسى اتاندى.
ساياساتقا كەلگەنگە دەيىن ديدجەي بولۋمەن قاتار، رادزۋەلينا ءبىرقاتار كاسىپورىندى دا باسقاردى.
2007 -جىلى ول ماداگاسكار استاناسى انتاناناريۆۋ قالاسىنىڭ ءمەرى بولىپ سايلاندى.
رادزۋەلينا كوبىنە ەنەرگياسى مەن ناۋقاندىق ستيلىنىڭ ارقاسىندا تەز تانىمال بولدى. ول 2018 -جىلى جانە 2023 -جىلى وپپوزيتسيا بويكوت جاريالاعان داۋلى سايلاۋدا قايتا سايلاندى.
وسىعان دەيىن ماداگاسكار پرەزيدەنتى ۇكىمەتتى تاراتۋ تۋرالى شەشىمىن جاريالاعانى تۋرالى جازدىق.