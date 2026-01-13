ماڭعىستاۋداعى بوزجىرا شاتقالىنا قاتىناۋ جەڭىلدەيدى
اقتاۋ. KAZINFORM - جوباعا 3 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى جۇمسالادى. بۇل تۋرالى قاراقيا اۋدانى اكىمدىگى حابارلادى.
جوباعا تاپسىرىس بەرۋشىسى - «قاراقيا اۋداندىق تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق، جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى ءبولىمى» مەملەكەتتىك مەكەمەسى. تەندەر جەڭىمپازى - «اق جول قۇرىلىس» ج ش س جوبانى 2513222944,4 تەڭگەگە جۇزەگە اسىرۋدى ۇسىنعان. قوسىمشا قۇن سالىعىن ەسكەرگەندە، كەلىسىمشارتتىڭ جالپى سوماسى شامامەن 3,159 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.
ايماقتاعى ەڭ تانىمال تۋريستىك نىسانداردىڭ بىرىنە ۇزىندىعى 13,2 شاقىرىم بولاتىن جول سالىنادى. جول قۇرىلىسىمەن قاتار، بوزجىرا اۋماعىندا ەكى ۆيزيت-ورتالىقتىڭ قۇرىلىسى دا باستالعان بولاتىن. قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ بىرەۋى تولىق اياقتالعان. ول كەلەسى تۋريستىك ماۋسىمدا پايدالانۋعا بەرىلەدى.
- قازىر بوزجىرا شاتقالىنا باراتىن جولدىڭ قۇرىلىس جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جالپى قۇرىلىس جۇمىستارى 9 ايعا جوسپارلانعان. 2026-جىلدىڭ شىلدە ايىنا دەيىن سالىنىپ بولۋى ءتيىس. بوزجىرا شاتقالىنا بۇرىن تۋريستەردىڭ، جالپى حالىقتىڭ بارۋى وتە قيىن بولاتىن. جول تالعامايتىن كولىكتەرمەن عانا باراتىن. ەندى جول سالىنعان سوڭ جەڭىل كولىكپەن دە بارۋعا مۇمكىندىك تۋادى. بۇل وبلىستا تۋريزمدى دامىتۋعا ءوزىنىڭ وڭ سەپتىگىن تيگىزەدى دەپ ەسەپتەيمىز، - دەيدى قاراقيا اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى سانات توكەنوۆ.
بۇعان دەيىن، ماڭعىستاۋدا بوزجىرا شاتقالىندا ۆيزيت-ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى باستالعانىن جازعان بولاتىنبىز.