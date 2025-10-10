ماڭعىستاۋدا وقۋشى قىزدار توبەلەسىپ، اتا-انالارى جاۋاپقا تارتىلدى
اقتاۋ. KAZINFORM - وقيعا مۇنايلى اۋدانىندا بولعان. وقۋشى قىزداردىڭ توبەلەسى بەينەلەنگەن ۆيدەو الەۋمەتتىك جەلىدە تارالىپ، پوليسيا دەپارتامەنتى قاتىسۋشىلاردى انىقتاعان.
توبەلەسكەن قىزداردىڭ 2011, 2012 جانە 2013 -جىلى تۋعان ءجاسوسپىرىم ەكەنى انىقتالىپ، ولار اتا-انالارىمەن بىرگە پوليسياعا جەتكىزىلگەن.
- كامەلەتكە تولماعانداردىڭ اتا-انالارىنا ءوز بالالارىنىڭ تاربيەسى مەن وقۋى بويىنشا مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى، ولاردىڭ مىنەز- قۇلقىنا ءتيىستى باقىلاۋ جاساماعانى جانە قۇقىقبۇزۋشىلىققا جول بەرگەنى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلدى. وقيعا بويىنشا ماتەريال جاساقتالىپ، كامەلەتكە تولماعاندار ءىسى جونىندەگى كوميسسياعا جولداناتىن بولادى. قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، وسى وقيعاعا قاتىسى بار بارلىق تۇلعا پروفيلاكتيكالىق ەسەپكە قويىلعان.