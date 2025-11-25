ق ز
    09:09, 25 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ماڭعىستاۋدا تۇلكى وقۋشىلارعا شابۋىل جاساپ، جاراقاتتادى

    اقتاۋ. KAZINFORM - وقيعا بەينەۋ اۋىلىندا بولعان. وبلىستىق ءبىلىم باستارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، جىرتقىش اڭ بالالاردى مەكتەپتىڭ اۋلاسىندا جاراقاتتاعان.

    фототұзақ
    فوتو: ۆيدەودان كادر

    - 21-قاراشا كۇنى بەينەۋ اۋىلى قوساي اتا كوشەسىندە ورنالاسقان ى. التىنسارين اتىنداعى جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپ اۋلاسىندا جۇرگەن تۇلكى مەكتەپكە كەلە جاتقان 2 وقۋشىعا تاپ بەرىپ، اياعىن (بالتىرىن) تىرناپ العان. سول بويدا مەكتەپ مۇعالىمدەرى مەن مەكتەپ مەدبيكەسى العاشقى كومەكتى كورسەتىپ، اۋداندىق كوپبەيىندى اۋرۋحانىنىڭ قابىلداۋ بولىمىنە جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا بالالاردىڭ جاعدايى ءبىر قالىپتى.

    - بەينەۋ كوپبەيىندى ورتالىق اۋداندىق اۋرۋحاناسىنىڭ جاراقات بەكەتىنە 2 وقۋشى اتا-اناسىمەن كەلىپ قارالدى. ولارعا تۇلكى شابۋىل جاساعان. 2011 -جىلعى بالادا وڭ جاق بالتىر ايماعىندا سىرىلعان جاراقاتى، ال 2018 -جىلعى بالادا سول جاق بالتىرىنىڭ تىرنالعان جاراقاتى انىقتالدى. ەكەۋىنىڭ دە جاراقاتىنا حيرۋرگيالىق وڭدەۋ جاسالىپ، ەكپە سالىندى. ارى قاراي امبۋلاتوريالىق باقىلاۋعا جولداندى. قازىرگى ۋاقىتتا جاعدايلارى ءبىرقالىپتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ال، ماماندار تۇلكىنى ءولتىرىپ، اقتاۋعا ۆەتەريناريالىق زەرتحاناعا جىبەرگەن.

    بۇعان دەيىن، ماڭعىستاۋدا مىسىق تىستەگەن تۇرعىن قۇتىرما اۋرۋىنان كوز جۇمعان بولاتىن.

     

