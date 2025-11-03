ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:26, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ماڭعىستاۋدا تاعى دا ءيتبالىق قىرىلىپ جاتىر

    اقتاۋ. KAZINFORM - تەڭىز سۇتقورەكتىلەرىنىڭ ولەكسەلەرى ءتۇپقاراعان اۋدانى باۋتين اۋىلى اۋماعىنداعى تەڭىز جاعاسىنان انىقتالعان. ءيتبالىقتاردى بايقاپ، قۇزىرلى ورگاندارعا حابار بەرگەن تۇرعىننىڭ ايتۋىنشا، جاعالاۋدا 6 ولەكسە جاتىر. ونىڭ ەكەۋىنىڭ مويىنىنا اۋ ورالعان.

    Маңғыстауда тағы да итбалық қырылып жатыр
    فوتو: الەۋمەتتىك جەلىدەن

    وسى وقيعا بويىنشا ماڭعىستاۋ وبلىستىق بالىق ينسپەكسياسى باسقارماسى بارلىق قۇزىرلى ورگان ينسپەكتورلارى وقيعا ورنىنا كەتكەنىن حابارلادى.

    Маңғыстауда тағы да итбалық қырылып жатыр
    فوتو: الەۋمەتتىك جەلىدەن

    - ماماندار الگاريتم بويىنشا جۇمىس ىستەيدى. ەكولوگيا جانە گيدروبيولوگيا ينستيتۋتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى سول جەردە، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Маңғыстауда тағы да итбалық қырылып жатыр
    فوتو: الەۋمەتتىك جەلىدەن

    بۇعان دەيىن، بيىل شىلدە ايىندا اقتاۋدا تەڭىز جاعالاۋىنان ءيتبالىقتىڭ ولەكسەسى تابىلعان بولاتىن.

    ال، بيىل مامىر ايىندا ماڭعىستاۋدا تەڭىز جاعالاۋىنان 279 ءيتبالىقتىڭ ولەكسەسى تابىلدى.

    اۆتور

    اياگوز ءىزباساروۆا

    تەگ:
    ايماق ماڭعىستاۋ جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
