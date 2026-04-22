ماڭعىستاۋدا نوسەر سالدارىنان قىرىلعان جىلقىلاردىڭ سانى ەسەپتەلىپ جاتىر
اقتاۋ. KAZINFORM - جانۋارلار اقشىمىراۋ مەن سايوتەس اۋىلدارى اۋماعىندا جاپپاي قىرىلعان. ءبىراق ازىرگە ناقتى قانشا جىلقى ولگەنى بەلگىسىز. ارنايى كوميسسيا جۇمىس ىستەپ جاتىر.
سايوتەس اۋىلى اۋماعىنداعى «تىلەمىس» شارۋا قوجالىعىنىڭ جەتەكشىسى جاناق ءىزتۇرعانوۆتىڭ ايتۋىنشا، نوسەر جاۋىننان كەيىن 17 جىلقىسىن ءولى كۇيىندە تاپقان.
- ولگەن قۇلىنداردى ساناماعاندا، ءىرى 17 باس جىلقىم قىرىلىپ قالدى، - دەيدى شارۋا.
ال سايوتەس اۋىلىنىڭ تۇرعىنى بەكماحانبەت يستالەتوۆتىڭ وتىزدان استام جىلقىسى قىرىلعان. شارۋا قوجالىعىنىڭ يەسى قۇزىرلى ورگاندار تاراپىنان كومەك بولماعانىن، جوعالعان مالىن ءوز كۇشتەرىمەن ىزدەستىرىپ جاتقانىن ايتادى.
- جاعداي ءماز ەمەس. تابيعاتتىڭ توسىن مىنەزىنەن 30 دان استام جىلقى قىرىلدى. كومەككە ەشكىم كەلىپ جاتقان جوق. جىلقىلارىم تۇگەل رەسمي ءتىزىمدى تۇرعان جانۋارلار. تەمىر جولدىڭ ەكى جاعىن تازارتىپ جاتقان بولار. ءبىراق ءبىزدىڭ شارۋاشىلىق جاققا ەشكىم كەلگەن جوق. شارۋاشىلىعىم سايوتەس اۋىلىنان كۇن شىعىسقا قاراي 21 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان، - دەيدى بەكماحانبەت يستالەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، 14-15-ءساۋىر كۇندەرى ايماقتا ەكپىندى جەل سوعىپ، نوسەر جاۋىن جاۋعان بولاتىن. سالدارىنان جىلقىلار باتپاققا باتىپ قىرىلعان. وسى جاعدايعا بايلانىستى ارنايى كوميسسيا قۇرىلىپ، شالعايداعى اۋىلداردىڭ اۋماعىن تەكسەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، كوميسسيا جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر. قورىتىندىسى ءالى شىققان جوق.
بۇعان دەيىن ماڭعىستاۋدا نوسەر جاۋىننان كەيىن جۇزدەن استام جىلقى قىرىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.
اياگوز ءىزباساروۆا